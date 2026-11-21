Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Menschen auch unter Vollnarkose Wörter voneinander unterscheiden können. Wird der alte Traum vom Lernen im Schlaf doch noch wahr? In Vollnarkose fallen Menschen in einen tiefen Schlaf, einen komaähnlichen Zustand, in dem ihr Gedächtnis und ihre Schmerzwahrnehmung ausgeschaltet sind. Ein Team von Forschenden um Sameer A. Sheth vom College of Medicine in Houston konnte jedoch jetzt zeigen, dass ein Teil des Gehirns ...

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