© Foto: KI Support (Symbolbild)

Rekordjahr, Rekord-Auftragsbestand, mehr als verdreifachte Dividende. Bei Siemens Energy jagt aktuell eine gute Nachricht die nächste und jetzt kommt neue Fantasie dazu. Die Industriesparte TI könnte offenbar weiter zerlegt werden, Finanzinvestoren sollen schon anklopfen. Die Aktie legte am Mittwoch kräftig zu und führte zeitweise den DAX an. Doch so schön die Story klingt: Im Chart lockt weiter eine offene Kurslücke etwas über 100 Euro. Wird sie noch geschlossen, bevor der nächste Anlauf nach oben startet? Wir zeigen, was für die Aktie spricht und worauf Anleger jetzt achten sollten.

Rekordjahr und neue Fantasie

Siemens Energy liefert und zwar richtig gut ab, denn im Geschäftsjahr 2026 stieg der Umsatz um 15,5 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Der Nettogewinn explodierte regelrecht auf 4,13 Milliarden Euro, nach 1,69 Milliarden im Vorjahr. Der Auftragsbestand liegt bei 164 Milliarden Euro. Die Dividende steigt von 0,70 auf 2,30 Euro. Dazu kommen Aktienrückkäufe von bis zu 9 Milliarden Euro. Auch Siemens Gamesa hat die Gewinnschwelle offenbar erreicht. Neue Fantasie liefert die Industriesparte TI. Ein Bericht des manager magazins sagt, sie werde vor der Abtrennung weiter aufgeteilt. Das soll Teilverkäufe erleichtern. Private-Equity-Häuser sollen bereits um das Management werben. Ein Fondsmanager meint, die Börse rechne der Sparte aktuell keinen Wert zu. Bestätigt hat das Unternehmen die Details nicht. Es bleibt also vorerst Hoffnung und noch kein fester Deal.

Charttechnik

Die Aktie steht bei rund 128 bis 132 Euro. Das 52-Wochen-Hoch von über 190 Euro liegt weit weg, etwa ein Drittel höher als der aktuelle Kurs, jedoch schon seit dem Frühjahr läuft eine Korrektur. Der jüngste Kurssprung nach den Zahlen und dem TI-Bericht hat Mut gemacht, aber ob er trägt, wird sich wohl erst noch zeigen. Die Kurse sind schon wieder ein Stück zurückgekommen. Der Blick geht deshalb nach unten. Dort wartet eine Kurslücke etwas über 100 Euro. Solche Gaps ziehen den Kurs oft an und die laufende Konsolidierung könnte deshalb noch bis in diesen Bereich reichen. Erst danach wäre ein "sauberer Rebound" wahrscheinlich. Das Jahrestief liegt bei knapp über 100 Euro. Nach oben braucht es einen klaren Ausbruch über die jüngsten Hochs. Solange ist wohl abwarten und Tee trinken angesagt.

Was tun?

Die Lage ist gut, aber nicht frei von Fragezeichen und auch ein paar Hindernissen. Fundamental stimmt fast alles: Rekordzahlen, ein riesiger Auftragsbestand, hohe Ausschüttungen. Die meisten Analysten raten zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei über 190 Euro. Allerdings blieb der Ausblick für 2027 etwas unter den Erwartungen. Zudem hängt die Aktie stark an der Stimmung im KI-Sektor. Und die TI-Pläne sind noch nicht bestätigt. Wer schon investiert ist, kann dabei bleiben, aber sollte auf der Hut sein und möglicherweise seine Position gut und sinnvoll gegen Rücksetzer absichern. Neueinsteiger sollten nicht hektisch kaufen. Sinnvoll wäre es, eventuelle Rücksetzer Richtung 100 Euro abzuwarten und dann in Etappen einzusteigen. Wer ohnehin langfristig denkt, kann aber auch jetzt schon einen Teil kaufen und absichern. Siemens Energy ist einer der Highflyer der vergangenen Monate, der sich vervielfachen konnte. Es heißt aber nicht, dass sich das unbegrenzt in Zukunft fortsetzt.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.