Die Münchener Rück versichert gemeinsam mit der KfW erstmals ein konkretes Geothermieprojekt: Drei Bohrungen in Pullach bei München sollen heißes Wasser für die Wärmeversorgung erschließen. Das von der KfW bezifferte Projektvolumen beträgt rund 47 Millionen €. Für die Aktie, die am Freitag bei 580 € schloss, entscheidet dieser einzelne Auftrag wenig. Interessant ist die Frage dahinter: Kann die Münchener Rück aus der Absicherung solcher Bohrungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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