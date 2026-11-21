Die Münchener Rück versichert gemeinsam mit der KfW erstmals ein konkretes Geothermieprojekt: Drei Bohrungen in Pullach bei München sollen heißes Wasser für die Wärmeversorgung erschließen. Das von der KfW bezifferte Projektvolumen beträgt rund 47 Millionen €. Für die Aktie, die am Freitag bei 580 € schloss, entscheidet dieser einzelne Auftrag wenig. Interessant ist die Frage dahinter: Kann die Münchener Rück aus der Absicherung solcher Bohrungen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.