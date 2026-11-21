Die SpaceX-Aktie verlor am Freitag rund -7,7% und schloss bei 127,79 US$. Damit liegt sie unter dem Ausgabepreis von 135 US$ aus dem Juni. Auslöser für neue Fragen ist eine Finanzierung, die Apollo und Goldman Sachs am Freitag bezifferten: Rund 44 Milliarden US$ sollen den Kauf von KI-Chips und weiterer Technik ermöglichen. Das Paket fand genügend Investoren, um größer auszufallen als zunächst geplant. Warum reagiert die Börse trotzdem so skeptisch? ...

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