Es gab Zeiten, zu denen die SanDisk-Aktie Anleger allergrößte Freude bereitete. Doch diese Zeiten scheinen vorüber zu sein. Die Kursentwicklung des Speicherherstellers war zuletzt desaströs. Innerhalb von nur zwei Monaten haben sich fast zwei Drittel des Börsenwerts in Luft aufgelöst. Was ist da bloß los und kann man mit der SanDisk-Aktie tatsächlich ein Schnäppchen machen? Ein Aktiensplit SanDisk machte am vergangenen Donnerstag etwas, was erfolgreiche ...

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