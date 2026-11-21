WUPPERTAL (dpa-AFX) - Ein besonderer Fall von Wirtschaftskriminalität wird ab Dienstag am Wuppertaler Landgericht verhandelt. Ein Ex-Manager der Remscheider Unternehmensgruppe Vaillant muss sich dort wegen Korruptionsverdachts verantworten. Der 53-Jährige soll von chinesischen Lieferanten 17,5 Millionen Euro Schmiergeld eingefordert und kassiert haben. Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen besonders schwerer Bestechlichkeit und Untreue in 124 Fällen gegen ihn erhoben.

Der bis zu seinem Rauswurf bei der chinesischen Tochtergesellschaft für Asien zuständige Geschäftsführer war im März bei der Einreise aus China am Münchner Flughafen festgenommen worden und kam in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft hat er die Vorwürfe bestritten und behauptet, es handele sich um eine Intrige seiner Frau.

Spur führte nach Bremen



Bei der Festnahme hatten die Ermittler Schlüssel zu einem Haus in Bremen sichergestellt. Dort stießen sie bei einer Durchsuchung auf Vermögenswerte in sechsstelliger Größenordnung. Neben Weinflaschen im Wert von mehr als 1.000 Euro pro Stück stellten sie auch hochwertige Kunst sicher. Im Garten stand eine meterhohe Skulptur des Künstlers Markus Lüpertz.

Das Gericht hatte die Anklage geprüft und zur Verhandlung zugelassen. Rechtsanwalt Harald Benninghoven, Verteidiger des Beschuldigten, hatte zu den Vorwürfen keine Stellung nehmen wollen.

Vaillant ermittelte selbst



Die Remscheider Unternehmensgruppe Vaillant, ein Heizungsbauer und Haustechnik-Hersteller, hatte berichtet, dass sie selbst nach einem Hinweis zunächst intensive interne Ermittlungen eingeleitet und schließlich Anzeige erstattet habe, als sich der Verdacht erhärtete.

Laut Anklage forderte der Manager, anstatt um Preisnachlässe zu kämpfen, von mindestens 25 Zulieferern des Unternehmens wiederholt Geld als Gegenleistung dafür ein, dass diese - statt konkurrierender Zulieferer - weiterhin Waren an das Unternehmen liefern durften.

Die Zulieferer sollen ihm in der chinesischen Währung Renminbi jeweils einen individuell vereinbarten, an den Jahresumsatz des jeweiligen Zulieferers mit Vaillant anknüpfenden prozentualen Anteil gezahlt haben. Umgerechnet 17,5 Millionen Euro sollen so für den Manager zusammengekommen sein.

Erheblicher wirtschaftlicher Nachteil



Der Schaden, der dem Unternehmen entstanden sei, lasse sich nicht exakt beziffern, teilte ein Unternehmenssprecher auf dpa-Anfrage mit. "Er könnte die genannte Summe übersteigen." Vaillant werde im Strafprozess als sogenannter Adhäsionskläger auftreten und versuchen, seine zivilrechtlichen Ansprüche schon im Strafverfahren durchzusetzen.

Das Landgericht hat für den Prozess bis Februar 2027 elf Verhandlungstage geplant. Dem Angeklagten drohen bis zu fünf Jahre Haft. Vaillant beschäftigte 2025 weltweit rund 16.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete rund 3,3 Milliarden Euro Umsatz./fc/DP/zb