BERLIN (dpa-AFX) - Nach den weitgehend friedlichen Protesten Zehntausender Menschen für die Anliegen der jungen Generation ist es am späteren Abend mancherorts zu Ausschreitungen gekommen. In Hamburg warfen Vermummte nach dem Ende einer "Gen Z regelt"-Demonstration Böller und Flaschen in Richtung von Polizisten, Beamte rannten ihnen hinterher. Mülleimer und Baustellen-Absperrungen landeten auf der Straße, Flaschen gingen zu Bruch.

Der Protestzug war zuvor durch die Hamburger Innenstadt gezogen, vom Bahnhof Dammtor zur Sternschanze. In der Spitze waren laut Polizei 4.000 Menschen dabei - etwas weniger als erwartet.

Hinter den bundesweiten Jugendprotesten stehen mehrere Initiativen und Organisatoren. Die Initiative "Gen Z regelt" fordert unter anderem mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, ein bezahlbares Leben, mehr Klimaschutz und ein Nein zur Wehrpflicht. Sie positioniert sich gegen Gewalt und Extremismus.

Protestaktionen gab es in vielen deutschen Städten wie Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, Bremen, Freiburg und Köln. Laut der Initiative "Gen Z regelt" waren diesmal knapp 90.000 Menschen dabei - deutlich weniger als bei den ersten großen Jugendprotesten vor knapp drei Wochen. Die Polizei hatte sich vielerorts mit einem Großaufgebot auf mögliche Krawalle vorbereitet. Bis in die frühen Abendstunden blieb es bei oft regnerischem Wetter zunächst weitgehend friedlich. Erst später gab es mancherorts Randale./hdo/DP/zb