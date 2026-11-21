Hamburg (ots) -Wer als Kind an Krebs erkrankt, verliert für Monate oft auch das, was vorher selbstverständlich zum Alltag gehörte: Schule, Freundschaften und den eigenen Platz in der Klasse. In Leipzig bleibt dieser Platz nicht leer. Dort sitzt stellvertretend ein kleiner Roboter im Klassenzimmer, den das erkrankte Kind aus der Klinik oder von zu Hause steuert. Es kann am Unterricht teilnehmen, sich melden und mit den Mitschülerinnen und Mitschülern sprechen. Ein Patient konnte mithilfe eines solchen Avatars sogar seine Abiturprüfungen ablegen.Neun dieser Schulavatare hat die Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V. im Einsatz. Häufig begleiten sie ein Kind sechs bis zwölf Monate lang, bis die Rückkehr in die Schule wieder möglich ist. Für das Projekt wurde der Verein im Hamburger Volksparkstadion mit dem ersten Platz des Projekt-Awards in der Kategorie Digitalisierung ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.Die Avatare sollen vor allem eines verhindern: dass eine schwere Erkrankung zusätzlich zu sozialer Isolation führt. Sie halten den Kontakt zur Klasse aufrecht, ermöglichen schulische Teilhabe und erleichtern später die Rückkehr in den gewohnten Alltag.Ein Sportverein pflanzt mehr als 10.000 BäumeDass Vereinsarbeit weit über den eigentlichen Vereinszweck hinausreichen kann, zeigt der Sieger in der Kategorie Umweltschutz.Der TuSpo "Nassau" 1920 Beilstein e. V. verbindet Sport, Umweltbildung und praktischen Naturschutz. Gemeinsam mit Kindern, Jugendlichen, Vereinsmitgliedern und Partnern aus der Region hat der Verein bereits mehr als 10.000 Bäume gepflanzt.Aus einzelnen Pflanzaktionen ist inzwischen ein langfristiges Engagement entstanden. Junge Menschen erleben dabei unmittelbar, wie aus ehrenamtlichem Einsatz sichtbarer Naturschutz vor der eigenen Haustür wird. Langfristiges Ziel des Vereins sind 15.000 gepflanzte Bäume.Für dieses Engagement erhielt der TuSpo "Nassau" 1920 Beilstein den mit 10.000 Euro dotierten ersten Preis in der Kategorie Umweltschutz.Eine Werkstatt, die allen offenstehtDen ersten Platz in der Kategorie Gesellschaft gewann TEAMWERK offene Werkstatt e. V. aus Aschheim bei München.Der Verein hat eine leerstehende Schreinerei in einen gemeinschaftlichen Ort zum Bauen, Reparieren und Lernen verwandelt. Rund 70 Aktive haben mehr als 20.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden investiert, um Werkstätten aufzubauen und Maschinen, Werkzeuge und handwerkliches Wissen für andere zugänglich zu machen.Das Prinzip: Nicht jeder muss selbst eine vollständig ausgestattete Werkstatt besitzen. Wissen und Infrastruktur werden geteilt, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten kommen zusammen und unterstützen sich gegenseitig bei ihren Projekten.TEAMWERK erhielt für dieses Konzept 10.000 Euro Preisgeld. Zusätzlich wurde der Verein mit einem Sonderpreis des Eagles Charity Club ausgezeichnet."Vereine leisten Tag für Tag Großartiges - und vieles davon ist für unser Land im wahrsten Sinne unbezahlbar. Jeder Verein wirkt auf seine eigene Weise für seine Gemeinschaft. Bei der Preisverleihung zu erleben, welche Menschen hinter diesen Projekten stehen und wie selbstverständlich sich die anwesenden Vereine gegenseitig gefeiert und unterstützt haben, hat mich begeistert. Gerade in einer Zeit, in der oft das Gefühl vermittelt wird, vieles werde schlechter und jeder schaue nur noch auf sich, macht dieses Miteinander Mut und Hoffnung", sagt Nora Hiesch von WISO MeinVerein.Von der geretteten Eishalle bis zum KinderrechtemobilAuch die weiteren ausgezeichneten Projekte zeigen die große Bandbreite des Ehrenamts in Deutschland.Die Peißenberg Miners e. V. übernahmen eine von der Schließung bedrohte Eishalle und sanieren sie mit rund 200 Freiwilligen, Unterstützung regionaler Unternehmen und mehr als 230.000 Euro an Spenden.Das Klimanetz Bad Doberan e. V. brachte mehr als 250 Menschen zusammen, um mitten in der Stadt 100.000 Krokuszwiebeln zu pflanzen - als gemeinschaftliche Naturschutzaktion und wichtige frühe Nahrungsquelle für Insekten.Der Verein KitzDrohne Inntal e. V. entwickelte ein eigenes digitales Einsatzportal, mit dem die kurzfristigen Drohneneinsätze zur Rehkitzrettung koordiniert werden. Mittlerweile interessieren sich auch andere Rettungsvereine für die Lösung.Der Kinderschutzbund Mecklenburg-Vorpommern fährt mit Kinderrechtemobilen zu Schulen, Kindergärten und Vereinen und bringt Kinderrechte insbesondere in ländliche Regionen. Mehr als 3.000 Kinder und Jugendliche wurden bereits erreicht.Das FabLab Lübeck e. V. hat zentrale Prozesse seiner offenen Werkstatt mit selbst entwickelten digitalen Lösungen automatisiert und vereinfacht.Der Freibadverein Strümpfelbach e. V. sichert mit großem ehrenamtlichem Einsatz den Betrieb des örtlichen Freibads und hat damit einen wichtigen Treffpunkt für den Ort erhalten.Alle neun ausgezeichneten Projekt-Awards und ihre Geschichten sind unter www.meinverein.de/verein-des-jahres zu finden.Das Publikum wählt den TierschutzNeben den drei von einer Jury vergebenen Projekt-Awards entscheidet beim Community-Award ausschließlich das Publikum.3.693 Vereine traten beim öffentlichen Voting an. Insgesamt wurden rund 250.000 Stimmen von Mitgliedern, Familien, Freundeskreisen und weiteren Unterstützerinnen und Unterstützern abgegeben.Den ersten Platz sicherte sich die Pferdeklappe e. V. mit 6.651 Stimmen. Auf Platz zwei folgte die MonRo Ranch e. V. mit 3.288 Stimmen, Platz drei erreichte die Wildtierhilfe Schäfer e. V. mit 2.574 Stimmen. Alle drei Vereine engagieren sich im Tierschutz.Insgesamt wurden die 50 Vereine mit den meisten Stimmen ausgezeichnet."Ein echtes Herzensprojekt"Moderiert wurde die Preisverleihung zum zweiten Mal von Miriam Pede, bekannt als Moderatorin von NDR 1 Welle Nord sowie aus früheren TV-Formaten bei Sat.1 und N24/Welt."Ich bin jetzt zum zweiten Mal bei,MeinVerein des Jahres' dabei, und die Veranstaltung ist für mich inzwischen ein echtes Herzensprojekt geworden. Schon in der Vorbereitung die Geschichten und Projekte zu lesen, ist unglaublich emotional. Und wenn man die Menschen dann persönlich trifft, merkt man erst recht, wie viel Leidenschaft, Zeit und Herzblut hinter diesem Engagement steckt. Für mich haben alle Vereine, die an diesem Abend dabei waren, ihren Preis mehr als verdient", sagt Moderatorin Miriam Pede.Auch Jurymitglied Dr. Dominikus Schmidt vom Hamburger Golf Verband zeigte sich nach der Preisverleihung beeindruckt: "Tolle Menschen, tolle Aktion. Wenn man in die Augen der engagierten Menschen schaut, hat man nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft auseinanderbricht - ganz im Gegenteil. Events wie dieses geben einem Hoffnung."Neben Schmidt gehörten Katharina von Kodolitsch, Präsidentin des Hamburger Sportbundes, Prof. Dr. Anabel Ternés von Hattburg, Zukunftsforscherin und Psychologin, sowie Julia Fleschenberg vom Eagles Charity Club der Jury an.Mehr als 600.000 Vereine in DeutschlandDie Preisträger stehen stellvertretend für eine der größten gesellschaftlichen Strukturen Deutschlands. Im März 2026 waren bundesweit 628.992 Vereine in den Vereinsregistern eingetragen.Sie organisieren Sport, Kultur und Bildung, helfen Menschen und Tieren, betreiben Schwimmbäder und Begegnungsstätten, engagieren sich für Umwelt- und Katastrophenschutz oder schaffen soziale Angebote. Ein großer Teil dieser Arbeit wird ehrenamtlich geleistet - nach Feierabend, an Wochenenden und zusätzlich zu Beruf und Familie."MeinVerein des Jahres" wurde 2026 zum zweiten Mal vergeben. Insgesamt nahmen 5.239 Vereine am Ehrenamtspreis teil. Für die Projekt-Awards gingen 1.396 Einreichungen in den Kategorien Gesellschaft, Digitalisierung und Umweltschutz ein.Über den Preis"MeinVerein des Jahres" ist einer der größten Ehrenamtspreise für Vereine in Deutschland und wurde 2025 erstmals vergeben. Er besteht aus einem Publikumspreis und drei Projektpreisen, über die eine Jury entscheidet. Initiator ist WISO MeinVerein. WISO MeinVerein unterstützt Vereine mit einer umfangreichen Vereinssoftware mit Fokus auf Mitgliederverwaltung und Vereinsfinanzen sowie mit Wissen, Partnerangeboten und MeinVerein des Jahres.Alle Gewinner und ausgezeichneten Projekte:www.meinverein.de/verein-des-jahresPressekontakt:Nora HieschWISO MeinVereinE-Mail: presse@meinverein.deWeb: www.meinverein.de/mvdjFotos der Preisverleihung und der Projekte sowie Kontakte zu den Preisträgervereinen sind auf Anfrage erhältlich.Original-Content von: WISO MeinVerein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181035/6395145