Das Geruchsmodell von Osmo wird bereits in der Parfümindustrie eingesetzt. Künftig soll sie auch für medizinische Diagnostik und das Erschnüffeln von Gefahren genutzt werden. Doch die größte Hürde ist der Mangel an Geruchsdaten. Pfirsichartig, nussig, meeresartig: Das Team aus rund 30 erfahrenen Geruchsexpert:innen notiert sorgfältig seine Eindrücke, als es sich in dem Labor in New Jersey durch jeden bekannten Duft der Erde schnuppert. Die Beschreibungen ...

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