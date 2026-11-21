?? Goldpreis aktuell: Gold Prognose - Analyse - Wochenausblick KW 48/2026

Der Goldpreis schloss am Freitag, 20.11.2026, bei 3.537,2 US-Dollar je Feinunze und damit rund 346 US-Dollar (rund 9 - minus) unter der Vorwoche. In US-Dollar gemessen ist das der höchste Wochenverlust seit März 2026.

Für die neue Handelswoche erwarten wir eine Tendenz seitwärts/aufwärts (Bull 55 - Bear 45 - Entscheidend ist, ob Gold die Marke von 3.537,2 US-Dollar am 78,6-%-Retracement hält.

Charttechnisch bleibt das Bild im Tages- und 4h-Chart bärisch, solange Gold per Tagesschluss unter der SMA20 (3.931,2 US-Dollar) notiert. Reicht das 78,6-%-Retracement als Halt, oder dehnt sich die Schwäche bis 3.438 bzw. 3.353 US-Dollar aus?

?? GOLD - Das Wichtigste auf einen Blick (Key Takeaways) Schlusskurs KW 47: 3.537,2 US-Dollar (Vorwoche: 3.883,5 US-Dollar)

3.537,2 US-Dollar (Vorwoche: 3.883,5 US-Dollar) Wochenverlust: rund 346 US-Dollar (-9 - gerunded), in US-Dollar gemessen der höchste Wochenverlust seit März

rund 346 US-Dollar (-9 - gerunded), in US-Dollar gemessen der höchste Wochenverlust seit März Wochenhoch: erstmals 2026 unter 4.000 US-Dollar

erstmals 2026 unter 4.000 US-Dollar Chartbild: Tageschart und 4h-Chart sind bärisch

Tageschart und 4h-Chart sind bärisch Schlüsselmarke: 3.537,2 US-Dollar am 78,6-%-Retracement

3.537,2 US-Dollar am 78,6-%-Retracement Widerstand Tageschart: SMA20 bei 3.931,2 US-Dollar

SMA20 bei 3.931,2 US-Dollar Unterseitige Ziele: 3.438/35 und 3.353/50 US-Dollar

3.438/35 und 3.353/50 US-Dollar Tendenz KW 48/2026: seitwärts/aufwärts, Bull 55 - Bear 45 %

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