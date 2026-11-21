Baden-Baden (ots) -Sonderausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" für die Kinderhilfsaktion / mehr als 3,5 Millionen Euro Spenden seit Jahresbeginn / Sendung in der ARD MediathekGroßer Erfolg für Andy Borg und die "Herzenssache": In der dreistündigen Live-TV-Show "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" sammelten Prominente am Freitagabend (20.11.26) Spenden für die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. Die Sendung im SWR und SR war der Auftakt der diesjährigen Spendenaktionen in der Vorweihnachtszeit. Seit Jahresbeginn sammelte die "Herzenssache" Spenden in Höhe mehr als 3,5 Millionen Euro, genau sind es 3.588.680 Euro. Dies sagte die Vorsitzende des Vereins Herzenssache e.V., Ulla Fiebig, zum Finale der Sendung. "Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist ab sofort abrufbar in der ARD-Mediathek.Ulla Fiebig: "Ansporn, Kinder und Jugendliche zu unterstützen""Ein herzliches Dankeschön an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die mit uns diesen Abend erlebt und gespendet haben. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen helfen wollen und dabei auch noch so großzügig sind", betonte Ulla Fiebig: "Dass sie alle 'Herzenssache' ihr Vertrauen schenken, berührt mich sehr. Dieses Vertrauen ist für uns seit mehr als 25 Jahren immer wieder auch Ansporn, Projekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten zielgenau zu unterstützen. Danke für diese Verbundenheit."Spenden-Hotline bis zum Ende des JahresZuschauer:innen konnten während der Sendung anrufen und spenden. Die Spenden-Hotline 0711 26 30 30 bleibt noch bis Jahresende geschaltet. Die Spendenkonten: Sparda-Bank Südwest, IBAN: DE63 5509 0500 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S01 und Sparda-Bank Baden-Württemberg, IBAN: DE59 6009 0800 0000 0000 33, BIC: GENODEF1S02. Infos auch unter http://www.herzenssache.de"Weihnachten mit Andy Borg" an Heiligabend im SWR, MDR und BRAndy Borg wird mit seiner Musik- und Unterhaltungsshow im Dezember wieder zu sehen sein. An Heiligabend, 24. Dezember 2026, 20:15 Uhr, wird im SWR, MDR und im BR sowie in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg) "Weihnachten mit Andy Borg" ausgestrahlt. Gastgeber Andy Borg lädt in seine festlich geschmückte Weinstube ein. Es wird gemeinsam Musik gemacht, es wird heiter und besinnlich. Musikalische Gäste sind Katharina Herz, Oesch's die Dritten, Robin Leon, Monique, Reiner Kirsten, Vincent & Fernando, die Gruppe "zwoa & zwoa Musi" sowie der Kinderchor "cOhrwürmer" aus Schwetzingen."Das Beste" am ersten Tag des neuen JahresAuch im nächsten Jahr gibt es "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Den Auftakt macht am Neujahrstag, 1. Januar 2027, um 20:15 Uhr im SWR die Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste" mit den schönsten Momenten aus vergangenen Ausgaben. Zu sehen sein werden unter anderem Die Kastelruther Spatzen, Peter Orloff, Semino Rossi, voXXclub, Peggy March, Olaf der Flipper, Hansi Hinterseer, und Claudia Jung."Schlager-Spaß mit Andy Borg" am 23. Januar 2027Am Samstag, 23. Januar 2027, um 20:15 Uhr, folgt die erste reguläre Ausgabe von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" im neuen Jahr. Zu sehen im SWR, MDR sowie in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg). Dabei sein werden unter anderem Katja Ebstein, Mara Kayser, Mountain Crew, Tom Gaebel, Patrick Lindner, Lisa del Bo, Die Edlseer, Nói Björgvinsson und die Oberschwäbischen Dorfmusikanten.Sendehinweise"Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg", in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)"Weihnachten mit Andy Borg", 24. Dezember 2026, 20:15 Uhr, SWR, MDR, BR und in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)"Schlager-Spaß mit Andy Borg - Das Beste", Freitag, 1. Januar 2027, SWR und in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)"Schlager-Spaß mit Andy Borg", Samstag, 23. Januar 2027, SWR, MDR und in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg)Fotos über ARD-Foto.deInformationen, Fotos und ein Video unter http://swr.li/andyborg-spendenerfolg-herzenssacheNewsletter: "SWR vernetzt"Pressekontakt: Jürgen Ruf, Tel. +49 7221 929 24234, juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6395184