SHENZHEN, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Industrie 4.0 hat die Fertigung neu definiert und setzt nun auf vernetzte, datengesteuerte und flexibel automatisierte Produktionsprozesse. Im Zentrum dieses Wandels steht der industrielle Panel-PC - die robuste Hardware-Grundlage, die eine Brücke zwischen der Betriebstechnik (OT) und der Informationstechnik (IT) schlägt. Branchen wie die Energieversorgung, intelligente Verkehrssysteme und die gewerbliche Automatisierung treiben die Nachfrage nach Edge-Computing-Hardware voran, die extremen Temperaturen, Staub, Vibrationen und elektromagnetischen Störungen standhält.

ONERugged hat heute unter Nutzung seiner langjährigen Erfahrung im Bereich der Entwicklung robuster Hardware sowie seiner globalen Lieferkettenkapazitäten seinen Einstieg in den Markt für Industriecomputer bekannt gegeben. Das Unternehmen präsentiert ein umfassendes Portfolio, das Panel-PCs, Embedded-Box-PCs und Digital-Signage-Lösungen umfasst. Die neue Produktreihe wurde speziell für den Einsatz unter härtesten Umgebungsbedingungen entwickelt und bietet Systemintegratoren, Händlern und Endnutzern plattformübergreifende Rechenleistung, umfassende E/A-Erweiterungsmöglichkeiten sowie Betriebssicherheit rund um die Uhr.

Ein Drei-Säulen-Portfolio

Die ONERugged-Industrieserie basiert auf drei unterschiedlichen Formfaktoren. Industrielle Panel-PCs vereinen Touchscreen-Funktionalität mit x86- und ARM-Rechnerhardware und sind in Größen von 10,1 bis 21,5 Zoll erhältlich. Diese All-in-One-Systeme dienen als HMI- und Prozesssteuerungsterminals und ermöglichen Bedienern, Arbeitsabläufe zu visualisieren, Maschinenparameter in Echtzeit anzupassen und direkt mit den Automatisierungsebenen zu interagieren. Für Installationen mit begrenztem Platzangebot oder ohne Bildschirm bieten Embedded-Box-PCs kompakte, lüfterlose Rechenleistung für den Einbau in Maschinen, Schaltschränke oder Außengehäuse. Das Portfolio wird durch Digital-Signage-Terminals abgerundet, die die Panel-PC-Architektur für arbeitsplatzorientierte Aufgaben nutzen. Das Modell D10R verfügt über einen NFC-Bereich, dreifarbige LED-Anzeigen sowie optionale Module zum Scannen von Barcodes und eine Frontkamera - speziell für den Einsatz im MES-Betrieb konzipiert. Alle Modelle unterstützen eine flexible Montage an Schalttafeln, Wänden und auf Schreibtischen und ermöglichen so eine schnelle Integration.

Technik für Zuverlässigkeit

Die Zuverlässigkeit unter rauen Umgebungsbedingungen ist das herausragende Merkmal der ONERugged-Industrieserie. Jeder Panel-PC verfügt über ein vollständig abgedichtetes, lüfterloses Gehäuse mit einer Frontblende der Schutzart IP65, die Schutz vor Staub und Wasserstrahlen mit niedrigem Druck bietet. Embedded-Box-PCs verfügen über dasselbe versiegelte, lüfterlose Gehäusedesign. Durch den Verzicht auf rotierende Ventilatoren und Lüftungsöffnungen werden die Hauptausfallquellen beseitigt, die mit Partikelverschmutzungen in Fabrikhallen, Kraftwerken und Straßenverteilerkästen verbunden sind.

In thermischer Hinsicht arbeitet die Hardware zuverlässig über einen breiten Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F), während die elektrische Ausfallsicherheit durch die Unterstützung eines breiten Gleichstrom-Eingangsspannungsbereichs von 12 V bis 24 V gewährleistet wird, ergänzt durch OVP (Überspannungsschutz), ESD sowie EOS-Schutzmaßnahmen. Diese Kombination aus Abdichtung, thermischer und elektrischer Verstärkung ermöglicht einen echten 24/7-Betrieb in unbemannten Kiosksystemen, staubigen Produktionshallen und im Außenbereich - dort, wo handelsübliche Computer schneller ausfallen und kostspielige Ausfallzeiten verursachen würden.

Vier bewährte Branchenlösungen

Um die Komplexität der Integration für Vertriebspartner zu verringern, hat ONERugged vier vorab validierte Lösungen entwickelt, die Hardware-Spezifikationen in konkrete betriebliche Ergebnisse umsetzen.

Intelligente Fertigung und Automatisierung: Industrielle Panel-PCs dienen als Steuerzentrale der intelligenten Fertigungsanlage und sind über RS-232/485 und Gigabit-Ethernet direkt mit SPSen und Sensoren verbunden, um einen Datenaustausch im Millisekundenbereich sowie eine Prozesssteuerung im geschlossenen Regelkreis zu ermöglichen. Kapazitive Touchscreens ersetzen herkömmliche Tastenfelder und ermöglichen eine intuitive HMI-Interaktion, während Produktionsdaten über WLAN- und 4G-Verbindungen an MES- und ERP-Systeme übertragen werden, wodurch Informationssilos beseitigt und eine vorausschauende Instandhaltung ermöglicht werden.

Intelligente Sicherheit und Überwachung: Die robusten Panel-PCs von ONERugged bündeln die Daten von IP-Kameras und IoT-Sensoren, um Edge-basierte Videoanalysen durchzuführen. Die lokale Verarbeitung ermöglicht die Echtzeit-Erkennung von Verstößen gegen die PSA-Vorschriften, unbefugten Überschreitungen des Sicherheitsbereichs und gefährlichen Abweichungen im Betriebszustand von Geräten. Integrierte Alarmausgänge lösen sofortige Warnmeldungen aus und wandeln das Sicherheitsmanagement von einem passiven Modell in ein aktives, präventionsorientiertes Paradigma um.

Transport und Fuhrparkmanagement: Der finngekühlte, lüfterlose Embedded-Box-PC widersteht Stößen, Vibrationen und Schwebstaub in Fahrzeuginnenräumen sowie an Mautstellen am Straßenrand. Die leistungsstarke Edge-Multitasking-Fähigkeit unterstützt die Ortung von Fuhrparks, die Fahrzeugdiagnose sowie die Überprüfung von Mauttransaktionen. Intel-basierte Geräte verfügen über TPM 2.0-Hardware-Verschlüsselungsmodule zum Schutz von Betriebsdaten, während ARM-basierte Android-Varianten eine schnelle Kompatibilität mit Mobilitätsanwendungen von Drittanbietern bieten.

Selbstbedienungsterminals für den gewerblichen Einsatz: Kompakte Embedded-Box-PCs und Panel-PCs mit schmalem Rahmen lassen sich in Kiosksystemen und Verkaufsautomaten mit begrenztem Platzangebot installieren. Prozessoren mit geringem Stromverbrauch und eine vollständig passive Kühlung machen eine aktive Belüftung überflüssig, während die auf der Platine integrierten USB-, HDMI- und seriellen Anschlüsse eine direkte Anbindung an Barcode-Scanner, Belegdrucker und Zahlungsgeräte ermöglichen.

Flexible Konfigurationsmatrix

Systemintegratoren und Distributoren stehen vor einer ständigen Herausforderung: Sie müssen Rechenleistung, Betriebssystemkompatibilität und Budgetvorgaben mit den spezifischen Anforderungen der Endkunden in Einklang bringen. ONERugged löst dieses Problem mithilfe einer klar gegliederten Modellmatrix.

Die "A"-Serie (P10A, P15A, P21A) ist mit Intel Core i5-1235U- und i7-1255U-Prozessoren der 12. Generation ausgestattet und bietet damit ausreichend Rechenleistung für Machine-Vision-Inferenz, komplexe SCADA-Visualisierung und industrielle Datenanalyse. Diese Anlagen sind für Hochleistungs-Fertigungszellen konzipiert, bei denen Reaktionsfähigkeit ein unverzichtbares Kriterium ist.

Die "J"-Serie (P10J, P15J, P17J, P18J, P21J) nutzt Intel Celeron N5100-Prozessoren und bietet ein ausgewogenes Verhältnis von Leistung und Energieeffizienz für Dashboards zur Geräteüberwachung und Konsolen zur Umgebungsüberwachung.

Die "R"-Serie (P10R, P15R, P17R, P18R, P21R) basiert auf dem Rockchip RK3568 SoC mit vorinstalliertem Android-Betriebssystem und bietet eine optimierte Lösung für webbasierte Endgeräte, ressourcenschonende MES-Arbeitsstationen sowie Anwendungen, bei denen native Android-Software-Ökosysteme die kundenspezifische Entwicklung beschleunigen.

Als Ergänzung zu den mit einem Display ausgestatteten Geräten bieten die Modelle B10A, B10J und B10R - Embedded-Box-PCs - Headless-Computing in identischen Leistungsstufen. Damit können OEMs Rechenknoten direkt in ihre eigenen Maschinen integrieren, ohne dass dabei die Kosten oder der Platzbedarf eines integrierten Displays anfallen. Das D10R Digital-Signage-Terminal erweitert die Matrix um arbeitsplatzspezifische Funktionen für den Zugriff auf das MES in der Fertigung und die Datenerfassung vor Ort.

Dieser mehrstufige, plattformunabhängige Ansatz ermöglicht es Vertriebspartnern, sich auf einen einzigen Anbieter zu standardisieren und Endkunden gleichzeitig die richtige Balance aus Leistung, Betriebssystem und Preis zu bieten - wodurch die Beschaffung optimiert und der Aufwand für die Qualifizierung reduziert werden.

Die nächste Phase der digitalen Transformation vorantreiben

Da Industrie 4.0 die Konvergenz von physischer und digitaler Welt vorantreibt, wird die Nachfrage nach robusten, flexiblen Industrie-PCs steigen. Durch die Erweiterung des Angebots von ONERugged um Festplatten- und Box-PCs wird das Kernkompetenzspektrum des Unternehmens auf moderne Automatisierungsinfrastrukturen ausgeweitet. Globale Partner werden damit in die Lage versetzt, die digitale Transformation voranzutreiben.

Über ONERugged

ONERugged, eine Marke von Emdoor Information (SZ:001314), ist auf hochwertige, robuste mobile Computergeräte und maßgeschneiderte Lösungen für Industriekunden weltweit spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst robuste Handhelds, robuste Tablets, robuste Notebooks, Fahrzeug-PCs und industrielle Panel-PCs. Weitere Informationen finden Sie unter www.onerugged.com. Folgen Sie ONERugged auf LinkedIn, YouTube und Facebook.

Kontakt

E-Mail: inquiry@onerugged.com

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