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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.



In der vergangenen Börsenwoche standen die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank sowie neue Konjunktursignale im Mittelpunkt. Gleichzeitig sorgten geopolitische Unsicherheiten, steigende Ölpreise und die anhaltende Debatte über die hohen Investitionen in den KI-Sektor für ein uneinheitliches Marktumfeld. Ergänzend prägten zahlreiche Unternehmensmeldungen aus der Technologie-, Pharma- und Industriebranche das Marktgeschehen.



Globaler Aktienmarkt - Globaler Aktienmarkt



Der DAX konnte nicht an das Rekordhoch der Vorwoche anknüpfen. Nach 26.749,95 Punkten am Freitag der Vorwoche schloss der deutsche Leitindex am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten. Damit lag er 4,81 % unter dem Vorwochenabschluss.

Der S&P 500 beendete den Donnerstag bei 7.175,83 Punkten. Gegenüber dem Vorwochenabschluss von 7.561,67 Punkten entsprach dies einem Rückgang von 5,10 %. Mit einem Tagesverlust von 2,02 % verzeichnete der Index seinen sechsten Verlusttag in Folge. Die Verluste waren breit gestreut: Mehr als 90 % der Indexmitglieder gaben am Donnerstag nach.

Der Nasdaq-100 Index schloss am Donnerstag bei 26.517,05 Punkten. Verglichen mit 27.943,74 Punkten am vorherigen Freitag lag der technologielastige Index damit 5,11 % im Minus. Der Tagesrückgang betrug 2,21 %. Die anhaltende Debatte über die hohen Investitionen und die künftigen Erträge im KI-Geschäft belastete das Marktumfeld.

Auch der Dow Jones Industrial Average gab deutlich nach und fiel wieder unter die Marke von 50.000 Punkten. Am Donnerstag schloss er bei 49.097,06 Punkten, nach 52.347,55 Punkten am Freitag der Vorwoche. Das vorläufige Wochenminus belief sich damit auf 6,21 %.























Zentrale konjunkturelle Ereignisse



Die am Dienstag veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland verbesserten sich im November um rund 7,5 auf etwa 35,6 Punkte. Auch die Einschätzung der aktuellen Lage hellte sich um rund 2,7 auf minus 33,2 Punkte auf, blieb aber deutlich negativ. ZEW-Präsident Achim Wambach verwies auf steigende Industrieaufträge und gesunkene Ölpreise als Unterstützung für eine bislang langsame Erholung. Zugleich hob er hervor, dass diese bisher vor allem von staatlichen Ausgaben getragen werde.

Die endgültigen Inflationsdaten für den Euroraum bestätigten am Mittwoch einen Anstieg der jährlichen Teuerung von rund 3,8 % im September auf etwa 4,0 % im Oktober. Besonders deutlich verteuerten sich Energieprodukte mit einem Plus von rund 21,0 % gegenüber dem Vorjahr. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um etwa 3,3 %. Damit blieb der Preisauftrieb klar über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von 2 %.

In den USA nahmen die Einzelhandels- und Gastronomieumsätze im Oktober gegenüber dem Vormonat um rund 0,2 % auf etwa 748,2 Mrd. USD zu, wie das Census Bureau am Dienstag mitteilte. Die Umsatzdaten sind nicht inflationsbereinigt: Aus dem nominalen Anstieg lässt sich daher kein gleich hoher Zuwachs der realen Konsumnachfrage ableiten.







Bedeutende Unternehmensnachrichten



Nvidia präsentierte am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 103 % auf etwa 115,8 Mrd. USD. Das Rechenzentrumsgeschäft legte um rund 110 % auf etwa 107,6 Mrd. USD zu, der Nettogewinn erreichte rund 65,3 Mrd. USD. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern etwa 130 Mrd. USD Umsatz mit einer Schwankungsbreite von plus oder minus 3 %. Der Margenausblick fiel allerdings niedriger aus: Nvidia rechnet mit einer Bruttomarge von 71 bis 72 %, nach rund 74,8 % im Berichtsquartal auf GAAP-Basis. Zudem blieb der Führungswechsel zu Interimschefin Colette Kress ein Thema.

Walmart legte am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Der Gesamtumsatz wuchs um rund 5,2 % auf etwa 188,8 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,65 USD; nach US-Rechnungslegungsstandard GAAP waren es 0,62 USD. Das US-Onlinegeschäft steigerte seine Umsätze um rund 23 %. Die vergleichbaren US-Umsätze ohne Kraftstoffe erhöhten sich dagegen mit etwa 2,9 % langsamer als im Vorjahresquartal, als das Plus bei rund 4,5 % gelegen hatte. Der Konzern hob seine Jahresprognose an und erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 USD.

Der Entwickler des KI-Assistenten Claude, Anthropic, startete am Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Beim Börsengang belief sich das öffentliche Bruttoemissionsvolumen ohne Mehrzuteilungsoption auf rund 81,3 Mrd. USD. Die Aktien wurden zu 83 USD ausgegeben und erstmals zu 111,50 USD gehandelt. Zum Ende der ersten Sitzung stand der Kurs bei 97,17 USD und damit rund 17,1 % über dem Ausgabepreis, allerdings deutlich unter dem Erstkurs. Das Debüt zeigte eine hohe Nachfrage, aber auch erhebliche Kursschwankungen. Die Kursgewinne standen im Kontrast zu den Verlusten am breiteren US-Aktienmarkt.











Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".







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Quelle: HSBC









In der vergangenen Börsenwoche standen die geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank sowie neue Konjunktursignale im Mittelpunkt. Gleichzeitig sorgten geopolitische Unsicherheiten, steigende Ölpreise und die anhaltende Debatte über die hohen Investitionen in den KI-Sektor für ein uneinheitliches Marktumfeld. Ergänzend prägten zahlreiche Unternehmensmeldungen aus der Technologie-, Pharma- und Industriebranche das Marktgeschehen.Der DAX konnte nicht an das Rekordhoch der Vorwoche anknüpfen. Nach 26.749,95 Punkten am Freitag der Vorwoche schloss der deutsche Leitindex am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten. Damit lag er 4,81 % unter dem Vorwochenabschluss.Der S&P 500 beendete den Donnerstag bei 7.175,83 Punkten. Gegenüber dem Vorwochenabschluss von 7.561,67 Punkten entsprach dies einem Rückgang von 5,10 %. Mit einem Tagesverlust von 2,02 % verzeichnete der Index seinen sechsten Verlusttag in Folge. Die Verluste waren breit gestreut: Mehr als 90 % der Indexmitglieder gaben am Donnerstag nach.Der Nasdaq-100 Index schloss am Donnerstag bei 26.517,05 Punkten. Verglichen mit 27.943,74 Punkten am vorherigen Freitag lag der technologielastige Index damit 5,11 % im Minus. Der Tagesrückgang betrug 2,21 %. Die anhaltende Debatte über die hohen Investitionen und die künftigen Erträge im KI-Geschäft belastete das Marktumfeld.Auch der Dow Jones Industrial Average gab deutlich nach und fiel wieder unter die Marke von 50.000 Punkten. Am Donnerstag schloss er bei 49.097,06 Punkten, nach 52.347,55 Punkten am Freitag der Vorwoche. Das vorläufige Wochenminus belief sich damit auf 6,21 %.Die am Dienstag veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland verbesserten sich im November um rund 7,5 auf etwa 35,6 Punkte. Auch die Einschätzung der aktuellen Lage hellte sich um rund 2,7 auf minus 33,2 Punkte auf, blieb aber deutlich negativ. ZEW-Präsident Achim Wambach verwies auf steigende Industrieaufträge und gesunkene Ölpreise als Unterstützung für eine bislang langsame Erholung. Zugleich hob er hervor, dass diese bisher vor allem von staatlichen Ausgaben getragen werde.Die endgültigen Inflationsdaten für den Euroraum bestätigten am Mittwoch einen Anstieg der jährlichen Teuerung von rund 3,8 % im September auf etwa 4,0 % im Oktober. Besonders deutlich verteuerten sich Energieprodukte mit einem Plus von rund 21,0 % gegenüber dem Vorjahr. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um etwa 3,3 %. Damit blieb der Preisauftrieb klar über dem mittelfristigen Inflationsziel der EZB von 2 %.In den USA nahmen die Einzelhandels- und Gastronomieumsätze im Oktober gegenüber dem Vormonat um rund 0,2 % auf etwa 748,2 Mrd. USD zu, wie das Census Bureau am Dienstag mitteilte. Die Umsatzdaten sind nicht inflationsbereinigt: Aus dem nominalen Anstieg lässt sich daher kein gleich hoher Zuwachs der realen Konsumnachfrage ableiten.Nvidia präsentierte am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 103 % auf etwa 115,8 Mrd. USD. Das Rechenzentrumsgeschäft legte um rund 110 % auf etwa 107,6 Mrd. USD zu, der Nettogewinn erreichte rund 65,3 Mrd. USD. Für das vierte Quartal erwartet der Konzern etwa 130 Mrd. USD Umsatz mit einer Schwankungsbreite von plus oder minus 3 %. Der Margenausblick fiel allerdings niedriger aus: Nvidia rechnet mit einer Bruttomarge von 71 bis 72 %, nach rund 74,8 % im Berichtsquartal auf GAAP-Basis. Zudem blieb der Führungswechsel zu Interimschefin Colette Kress ein Thema.Walmart legte am Donnerstag seine Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 vor. Der Gesamtumsatz wuchs um rund 5,2 % auf etwa 188,8 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,65 USD; nach US-Rechnungslegungsstandard GAAP waren es 0,62 USD. Das US-Onlinegeschäft steigerte seine Umsätze um rund 23 %. Die vergleichbaren US-Umsätze ohne Kraftstoffe erhöhten sich dagegen mit etwa 2,9 % langsamer als im Vorjahresquartal, als das Plus bei rund 4,5 % gelegen hatte. Der Konzern hob seine Jahresprognose an und erwartet nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,84 bis 2,89 USD.Der Entwickler des KI-Assistenten Claude, Anthropic, startete am Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Beim Börsengang belief sich das öffentliche Bruttoemissionsvolumen ohne Mehrzuteilungsoption auf rund 81,3 Mrd. USD. Die Aktien wurden zu 83 USD ausgegeben und erstmals zu 111,50 USD gehandelt. Zum Ende der ersten Sitzung stand der Kurs bei 97,17 USD und damit rund 17,1 % über dem Ausgabepreis, allerdings deutlich unter dem Erstkurs. Das Debüt zeigte eine hohe Nachfrage, aber auch erhebliche Kursschwankungen. Die Kursgewinne standen im Kontrast zu den Verlusten am breiteren US-Aktienmarkt.Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von "Jörgs Chartschule".Quelle: HSBC





