© Foto: Skorzewiak - VisuallySolana hat seit Jahresbeginn über 40 Prozent verloren. Trotzdem sieht Bitwise enormes Kurspotenzial für die kommenden Jahre.
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Trotz eines Kursverlusts von über 40 Prozent seit Jahresbeginn prognostiziert der Vermögensverwalter Bitwise ein massives Wachstumspotenzial für Solana. Das Unternehmen hält einen Anstieg des Kurses auf bis zu 1.100 US-Dollar bis zum Jahr 2031 für möglich. Grundlage für diese optimistische Einschätzung ist die erwartete Revolution des Aktienhandels durch die zunehmende Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte.