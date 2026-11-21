Das Risiko, Opfer der Methode zu werden, nimmt zu. Laut einem ehemaligen CIA-Beamten seien dabei nicht nur Führungskräfte gefährdet. Auch normale Angestellte können als Quelle sensibler Informationen dienen. Der Ex-Nvidia-CEO soll eine Affäre mit einer mutmaßlichen, chinesischen Spionin geführt haben - und ist daraufhin zurückgetreten. Er könnte also Opfer einer Honigfalle geworden sein. Dabei baut jemand eine Beziehung zu einer Zielperson auf, um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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