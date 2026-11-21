HSBC sieht die Schwäche von Nike als Steilvorlage für Adidas und hebt das Kursziel auf 195 Euro. Der Vorstandschef gibt sich für 2027 überraschend zuversichtlich, die Bewertung wirkt günstig. Die britische Großbank HSBC bleibt bei ihrer Kaufempfehlung für Adidas und hebt das Kursziel von 175 auf 195 Euro an. Vom Schlusskurs am 18. November bei 173,80 Euro aus sind das gut 12 Prozent Luft nach oben. Den Ausschlag gab vor allem die Telefonkonferenz zum dritten Quartal. Das ...

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