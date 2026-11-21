Der Börsengang fiel in eine Zeit starker Verunsicherung. Nicht nur der abflauende KI-Boom löst in Anleger:innen Sorgen aus. Auch der Skandal um den ehemaligen Nvidia-CEO wirkt sich auf die gesamte Branche aus. Anthropic hat einen erfolgreichen Start an der Börse hingelegt. Wie unter anderem The Guardian berichtet, schloss das US-amerikanische KI-Labor den ersten Handelstag mit einer Bewertung von 1,3 Billionen Dollar ab. Am 19. November lag der Aktienwert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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