Als Finanzexperte verfolge ich die Entwicklungen am Kryptomarkt für dich täglich. Wer derzeit auf das Thema Bitcoin Aktuell blickt, erkennt unweigerlich, dass der Markt schwere Zeiten durchlebt. So hat der Bitcoin-Kurs in den vergangenen Tagen weiter nachgegeben und handelt aktuell nur noch im Bereich von rund 61.700 bis 62.000 US-Dollar. Damit notiert der Kurs rund 10 Prozent tiefer als noch vor einer Woche und sogar gut 25 Prozent unter dem Stand von vor einem Monat. Was genau hinter diesem Abverkauf steckt und welche Marken Du jetzt kennen musst, erkläre ich Ihnen in diesen Krypto News.

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- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.