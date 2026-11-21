SpaceX treibt den Ausbau seines KI-Geschäfts mit einer milliardenschweren Finanzierung voran. Doch trotz des großen Potenzials bleiben entscheidende Fragen offen. Vor allem die Wirtschaftlichkeit der neuen Infrastruktur und die hohen Erwartungen an die Unternehmensbewertung könnten zum Problem werden. Der jüngste Kursrückgang allein macht die Aktie deshalb noch nicht automatisch attraktiv.Milliardenprojekt nimmt Gestalt an SpaceX plant den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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