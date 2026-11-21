Die Rheinmetall-Aktie steht weiter unter Verkaufsdruck. Nach dem massiven Kursverlust rückt eine entscheidende Unterstützungszone in den Fokus. Sollte diese nicht halten, drohen weitere Rückschläge.Verkaufsdruck hält an Die Aktie von Rheinmetall verlor zuletzt erneut kräftig an Wert und fiel unter die Marke von 700 Euro. Damit summiert sich der Abstand zum Rekordhoch inzwischen auf rund zwei Drittel. Das Chartbild hat sich dadurch deutlich ...

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