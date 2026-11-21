CGTN veröffentlichte einen Artikel über Peng Liyuans kulturelle Aktivitäten mit den Ehepartnern der APEC-Staats- und Regierungschefs sowie Vertretern in Shenzhen. Der Artikel hob die Bedeutung des kulturellen Austauschs für die Förderung des gegenseitigen Verständnisses hervor und zeigte auf, wie traditionelle Lingnan-Kunstformen und eine Reihe von Kulturveranstaltungen im Rahmen der APEC China 2026 Menschen aus verschiedenen Volkswirtschaften einander näherbringen. Der Artikel befasst sich zudem damit, wie ein besseres Verständnis und eine größere Wertschätzung der jeweiligen Kulturen dazu beitragen können, Bindungen zwischen den APEC-Volkswirtschaften zu stärken und damit eine solidere Grundlage für die Bildung einer asiatisch-pazifischen Gemeinschaft zu schaffen.

SHENZHEN, China, Nov. 21, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Während eine Gruppe von Kindern eine lebhafte Darbietung des traditionellen "Xingshi" (Löwenerwachen) aufführte, konnten Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, sowie die Ehepartner der Staats- und Regierungschefs der APEC-Staaten (Asia-Pacific Economic Cooperation) miterleben, wie jahrhundertealte Kunstformen aus der südchinesischen Provinz Guangdong an eine neue Generation weitergegeben werden und diese kulturellen Traditionen frisch und lebendig bleiben.

Am Donnerstag besuchten Peng und die Gruppe internationaler Gäste in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong eine Kulturausstellung auf dem Shenzhen Bay Culture Square. Die Ausstellung präsentierte das unverwechselbare kulturelle Erbe der Region - von nationalem immateriellem Kulturerbe wie Xingshi und Yingge bis hin zu filigranen Kunstwerken und digitalen Darstellungen lokaler Einkaufspassagen -, die alle den einzigartigen Charme der chinesischen Lingnan-Kultur widerspiegelten.

Lingnan liegt im Süden Chinas und ist bekannt für sein reiches kulturelles Erbe, das die traditionelle chinesische Weisheit widerspiegelt, im Einklang mit der Natur zu leben. Indem China sein eigenes kulturelles Erbe präsentiert, lädt es auch andere Länder und Regionen dazu ein, sich am kulturellen Austausch zu beteiligen und das gegenseitige Verständnis zu fördern.

Kultureller Austausch: eine Brücke zu einer engeren Zusammenarbeit

Das gegenseitige Verständnis über Landesgrenzen hinweg beginnt oft damit, dass man die Kultur des anderen versteht.

Peng hat diesen Gedanken bereits mehrfach betont. In einem Interview mit der Zeitschrift UNESCO Courier aus dem Jahr 2021 betonte sie, wie wichtig es sei, künftige Generationen dazu zu erziehen, andere Länder und Völker zu verstehen, kulturelle Vielfalt zu respektieren und deren Recht anzuerkennen, ihre eigenen Entwicklungswege und Lebensweisen zu wählen. Auf diese Weise könnten verschiedene Zivilisationen die Schönheit der anderen würdigen und gleichzeitig ihre eigene wertschätzen und so eine gemeinsame Entwicklung erreichen, sagte sie.

Diese Idee spiegelt sich in mehreren Veranstaltungen zum kulturellen Austausch wider, die im Rahmen der APEC China 2026 organisiert werden.

Ein Beispiel hierfür ist die Sonderausstellung "China Through Its Intangible Heritage" (China durch sein immaterielles Kulturerbe), die mehr als 200 Werke aus den Bereichen traditionelle chinesische Malerei, Kalligraphie, Skulptur, Keramik, Textilien und Bronzekunst zeigt und die Schönheit der chinesischen Ästhetik sowie die handwerkliche Kunstfertigkeit hinter diesem reichen kulturellen Erbe präsentiert.

China präsentiert nicht nur seine eigene Kultur, sondern hat auch Musiker aus China, Russland, den Vereinigten Staaten, Australien und Singapur - allesamt Mitglieder der APEC-Volkswirtschaften - eingeladen, im Rahmen einer Veranstaltung mit dem Titel "Hear Every Voice" zusammenzukommen, damit die Musiker ihre kreativen Inspirationen austauschen und Verbindungen zwischen verschiedenen Kulturen erkunden können.

Durch solche Veranstaltungen präsentiert China der Welt nicht nur sein kulturelles Erbe, sondern bietet auch eine Plattform für den Austausch und den Dialog zwischen den Kulturen und legt damit ein solides Fundament für eine Zusammenarbeit, die auf Wissen und gegenseitiger Wertschätzung beruht.

Zwar kann das Verständnis für den jeweiligen Hintergrund die Grundlage für eine Freundschaft bilden, doch werden diese Bindungen erst durch kontinuierliches Engagement und enge Zusammenarbeit gestärkt. Das Gleiche gilt für den Aufbau starker Partnerschaften innerhalb der asiatisch-pazifischen Gemeinschaft.

In seiner Rede auf dem 33. APEC-Gipfel der Wirtschaftsführer am Donnerstag rief der chinesische Präsident Xi Jinping dazu auf, eine asiatisch-pazifische Gemeinschaft aufzubauen, die sich durch Solidarität und gegenseitige Unterstützung, Offenheit und Integration, Unternehmertum und Innovation sowie eine inklusive Entwicklung auszeichnet.

Um diese Vision voranzubringen, wird China die Zusammenarbeit zwischen den APEC-Volkswirtschaften weiter vertiefen und den kulturellen Austausch ausbauen - ein Bestreben, das auch im Einklang mit Chinas umfassenderem Engagement im Rahmen der "Global Civilization Initiative" steht, Toleranz, Koexistenz, Austausch und gegenseitiges Lernen zwischen verschiedenen Zivilisationen zu fördern.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-19/How-cultural-exchanges-build-a-close-Asia-Pacific-community-1ScMKLIdOKs/p.html

Kontakt: Jiang Simin jiang.simin@cgtn.com