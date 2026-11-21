WARSCHAU (dpa-AFX) - Nach dem Abstürzen von drei militärischen Flugobjekten in Polen während russischer Luftschläge gegen die Ukraine hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Bündnistreue beschworen. "Die Nato wird jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen", sagte Rutte bei einem Besuch in Warschau. Er sprach von einem "gefährlichen Vorfall" und versicherte, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo die Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen - und welche Änderungen nötig seien.

Am Freitag waren nach polnischen Regierungsangaben drei russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sagte, es handele sich wahrscheinlich in zwei Fällen um Marschflugkörper, in einem weiteren um eine Drohne. Verletzt wurde niemand.

US-Denkfabrik: Kreml wollte Reaktion der Nato testen



Regierungschef Donald Tusk warf Moskau eine gezielte Provokation während einer westlichen Militärübung vor. In Polen findet gerade das erste Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis zum 22. November dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet.

Auch die Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) ziehen in einer Analyse eine Verbindung zu dem Manöver. "Das ISW geht davon aus, dass der Kreml diese Luftraumverletzungen zeitgleich mit einer laufenden Militärübung der Koalition der Willigen in Nowa Deba in Polen durchgeführt hat, um die Unterstützung der Koalition der Willigen für die Ukraine zu beeinträchtigen und die Reaktionen der Nato zu testen", heißt es in dem Bericht./dhe/DP/zb