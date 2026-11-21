MÖNCHENGLADBACH (dpa-AFX) - Borussia Dortmund hat den Patzer des FC Bayern ausgenutzt und ist an die Spitze der Fußball-Bundesliga vorgerückt. Im Borussen-Duell in Mönchengladbach gewannen die Dortmunder in einer lange ausgeglichen Partie etwas glücklich mit 1:0 (0:0).

Ausgerechnet der zuletzt umstrittene Felix Nmecha (80. Minute) sorgte vor 54.546 Fans im Gladbacher Borussia-Park für das entscheidende Tor für Dortmund. Auf seinen umstrittenen Torjubel verzichtete der Mittelfeldspieler. Borussia Mönchengladbach bleibt Tabellenletzter und wartet weiter auf den ersten Bundesliga-Heimsieg der Saison.

Nmecha verpasst die frühe BVB-Führung



Auch ohne den am Oberschenkel verletzten Goalgetter Serhou Guirassy gehörte die erste Torchance der Partie den Gästen aus Dortmund. Nmecha versuchte es mit einem satten Flachschuss aus der Distanz (5.). Gladbachs Schlussmann Daniel Batz, der erneut für Moritz Nicolas zwischen den Pfosten stand, machte sich lang und lenkte den Ball um den Pfosten.

Das Bundesliga-Schlusslicht aus Mönchengladbach positionierte sich vor heimischen Publikum zunächst in einer tiefen Formation und versuchte über die schnellen Robin Hack und Wael Mohya immer wieder, offensive Nadelstiche zu setzen. Das Spitzenteam aus Dortmund kam gegen die giftig agierende Gladbacher Defensive aus dem Spiel heraus zunächst kaum zu Torchancen. Einen Kopfball von Nmecha (22.) nach einem Freistoß von Julian Ryerson konnte Batz entschärfen.

Borussia Mönchengladbach witterte nach dem weitestgehend ungefährlichen Spielbeginn der Dortmunder seine Möglichkeit und kam immer wieder zu kleinen Torchancen. Ein Fernschuss von Joe Scally (26.) aus der Rückraum nach einem Eckstoß rauschte knapp vorbei, Hack drückte einen Kopfball (30.) aus zentraler Position deutlich über das Gehäuse des BVB. Die etwas träge wirkenden Dortmunder bekamen auch in der Folge in der Offensive kaum einen Fuß in die Tür. Es ging nach einer ausgeglichen ersten Halbzeit torlos in die Pause.

Nmecha trifft, Batz patzt



Nach dem Seitenwechsel waren es zunächst wieder die Gastgeber aus Mönchengladbach, die gefährlich vor dem gegnerischen Tor auftauchten. Hack scheiterte nach einer Vorlage von Florian Neuhaus aus kurzer Distanz an Dortmunds Schlussmann Gregor Kobel (48.).

Wie schon in der ersten Halbzeit riss der BVB in der Folge immer mehr das Spielgeschehen an sich, aber auch die Fohlen aus Mönchengladbach mischten weiter munter mit. Shuto Machino versuchte es mal mit einem Schuss aus der Distanz (56.), BVB-Torwart Kobel lenkte den Ball mit Mühe um den rechten Pfosten. Von der erneuten Gladbacher Torannäherung angetrieben nahmen die Gäste aus Dortmund das Heft des Handels immer mehr in ihre Hände.

Durch Konstantinos Karetsas (66.), Marcel Sabitzer (74.) und Maximilian Beier (78.) hatte der BVB gleich drei Gelegenheiten zur Führung. Kurz vor Schluss belohnte Nmecha die Dortmunder dann unter Mithilfe von Batz. Der von Trainer Alexander Blessin bevorzugte Torwart ließ den eigentlich harmlosen Flachschuss von Nmecha durch seine Hände flutschen./dha/DP/zb