Das neue Altersvorsorgedepot kann "voraussichtlich erst nach dem Start" am 1. Januar verfügbar sein, denn die Bundesregierung kann das dazu versprochene Standardprodukt nicht pünktlich liefern. Sagte ein Sprecher des Finanzministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dessen Zeitungen berichten unter Berufung auf Regierungskreise, dass mit der Einführung frühestens im nächsten Sommer gerechnet wird. Das Standarddepot der Regierung sollte D ...

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