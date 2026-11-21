Zürich (ots) -Die Berufsmesse Zürich 2026 ist erfolgreich zu Ende gegangen. Vom 17. bis 21. November besuchten insgesamt 63'078 Personen die Messe Zürich. Für einen Besuch mit der Schulklasse hatten sich 26'912 Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen angemeldet. Damit wurde das Ergebnis der Vorjahre übertroffen. Die hohe Nachfrage zeigt: Gerade in einer Arbeitswelt, die sich unter anderem durch künstliche Intelligenz rasch verändert, bleibt der persönliche Austausch für Jugendliche im Berufswahlprozess zentral.An der Berufsmesse Zürich erhielten Jugendliche konkrete Einblicke in mehr als 240 Lehrberufe und Grundbildungen. Sie konnten Tätigkeiten ausprobieren, mit Lernenden und Berufsbildenden sprechen und Berufe kennenlernen, die sie bisher vielleicht noch nicht auf dem Radar hatten. Für viele geht es nicht nur darum, Informationen zu sammeln, sondern herauszufinden: Was liegt mir? Was kann ich gut? Und welcher Beruf passt zu mir?Mit 63'078 Besucherinnen und Besuchern lag auch die Gesamtbesucherzahl über dem Vorjahr. Entscheidend ist jedoch vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach persönlicher und praxisnaher Berufsorientierung. Gerade weil sich Berufsbilder verändern und Jugendliche Fragen zur künftigen Bedeutung einzelner Berufe haben, sind direkte Begegnungen mit Menschen aus der Arbeitswelt besonders wertvoll.Berufswahl in einer sich wandelnden ArbeitsweltKünstliche Intelligenz beschäftigt Jugendliche längst auch bei der Berufswahl. Fragen wie "Wird es diesen Beruf in Zukunft noch geben?" oder "Welche Fähigkeiten brauche ich später?" sind präsenter geworden. An der Berufsmesse Zürich konnten Jugendliche diese Fragen direkt mit Fachpersonen, Berufsbildenden und Lernenden diskutieren. Dabei wurde deutlich: Digitalisierung und KI verändern Berufe, ersetzen aber nicht die praktischen, sozialen und persönlichen Kompetenzen, die in vielen Tätigkeiten weiterhin entscheidend sind.Besonders gefragt waren deshalb Angebote, bei denen Jugendliche selbst aktiv werden konnten: die Mitmachstationen an den Ständen, die Berufsmeisterschaften, der Bewerbungscampus mit Bewerbungsfoto und Vorstellungsgesprächstraining sowie die Kurzreferate im Forum. Auch Eltern und Lehrpersonen nutzten die Berufsmesse Zürich, um sich über Bildungswege, Berufsmaturität, Schnupperlehren und Unterstützungsangebote zu informieren.Begegnungen schaffen PerspektivenDie Berufsmesse Zürich bringt Jugendliche mit den Menschen zusammen, die ihren möglichen Berufsalltag kennen: Lernende, Berufsbildende, Berufsverbände und Lehrbetriebe. Diese Begegnungen können Interesse wecken, Unsicherheiten abbauen und den Anstoss für eine Schnupperlehre oder Bewerbung geben.Starke Partner für die BerufsbildungDie Berufsmesse Zürich wird organisiert vom KMU- und Gewerbeverband Kanton Zürich (KGV) und MCH Exhibitions & Events. Zu den Sponsoren gehören die Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Medienpartner sind SRF, Energy Zürich und der Tages-Anzeiger.Die nächste Berufsmesse Zürich findet vom 23. bis 27. November 2027 in der Messe Zürich statt.Medienmitteilungen und Bildmaterial sind abrufbar unter www.berufsmessezuerich.ch/medien.Pressekontakt:Patrizia Ciriello, Marketing & Communications ManagerMCH Exhibitions & Events GmbH | Messe Zürich | CH-8050 ZürichTel. +41 58 206 22 58 | patrizia.ciriello@berufsmessezuerich.chOriginal-Content von: Berufsmesse Zürich / MCH Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008928/100943727