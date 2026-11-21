München (ots) -Aachen schnuppert an den Spitzenplätzen - 3:0 gegen Mannheim, 23 Punkte, zumindest bis morgen Vierter. Alemannia-Trainer Mersad Selimbegovic hatte keine überzeugende 1. Hälfte gesehen, erst nach Wiederanpfiff ging's rund - auch weil es einen Elfmeter in der 49.Minute gab und 60 Sekunden später das 2:0: "Diese junge Mannschaft braucht einfach diese Momente. Dann haben wir den Elfmeter gezogen und danach haben wir befreit aufgespielt. Wir müssen wissen, dass wir in der 3.Liga nicht immer so eine Show abziehen können." Maximlian Thalhammer, Verursacher des Elfmeters zum 0:1 als Schlüsselszene, fehlt die Konstanz im Mannheimer Team: "Wir haben immer so Schwankungen im Spiel und auch über die gesamte Saison. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal 2 Spiele hintereinander gewonnen. Dann ist es halt schwierig, ganz oben anzuklopfen."Schon nach 55 Minuten 0:4 in Hoffenheim. Laute Wut der Preußen-Fans folgt nach einer schwachen Leistung des Zweitliga-Absteiger Preußen Münster, der als Tabellen-15. schon wieder gefährlich an die kritische Zone rutscht. Preußen-Chef Ole Kittner: "Es ist eine herausfordernde Situation. Man weiß, dass das Jahr nach dem Abstieg schwierig ist, das haben wir nicht exklusiv. Ich kann nachvollziehen, dass es diese Sorge und Angst gibt, weil es eben die Beispiele gibt. Gerade ist die Tendenz nicht gut, da müssen wir den Umkehrpunkt finden. Wenn man mit irgendwelchen Abstiegsszenarien rumläuft, hilft das keiner Mannschaft." Fakt ist aber: Preußen spielte in Hoffenheim wie ein Abstiegskandidat. Trainer Thomas Wörle, von Kittner mit Vertrauen betraut, sah einen "bitteren" Auftritt und will um seinen Job "kämpfen". Kapitän Louis Kolbe war mitgenommen nach der schwachen Leistung, will am offenbar zu harmonischen Mannschaftsgefüge arbeiten: "Vielleicht sind wir einfach zu lieb. Jetzt kommt's darauf an, dass wir Männer werden. Jetzt muss was passieren von uns aus." Am Samstag kommt Verl (live ab 13.30 Uhr bei MagentaSport) - den Ansagen sollten im Kellerduell dann auch Taten folgen.Rot-Weiß Essen gehört wieder zu den Top-Klubs als aktuell Zweiter: 3:0 in Verl, zum 8.Mal zu null. Jannik Hofmann, Torschütze zum 2:0 mit Salto-Einlage, erklärt die neue Abwehrstärke der Essener und den Zusammenhalt: "Ja, ist stark. Defensive fängt bei unseren Stürmern an, Pressing zu spielen. Ich habe das Gefühl, wir sind in der Kabine eine Familie. Wir chillen so oft mit 6,7,8,9 Leuten. Bei uns ist alles harmonisch, jeder gönnt es jedem. Auch wenn es jetzt gut läuft: wir wollen hart arbeiten und diesen Lauf weiter fortsetzen."Zweiter Sieg in Folge, Jens Langeneke hat Düsseldorf als neuer Trainer etwa Leben eingehaucht - zumindest für 45 Minuten, 3:0 steht's da schon gegen Großaspach. "Die 1.Halbzeit war schon ziemlich nahe an dem, was wir uns vorstellen. Das war eine Top-Halbzeit von uns. insgesamt war es ein runder Nachmittag für uns." Zur Wahrheit gehört allerdings auch: in der 2. Halbzeit ließ es die Fortuna recht lax angehen. Das 3:1 verhilft zu 19 Punkten - 6 Punkte sind's zur Abstiegszone.Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Samstag am 14. Spieltag in der 3. Liga. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's am Sonntag ab 13.15 Uhr: erst mit VfB Stuttgart II gegen Ingolstadt, ab 16.15 Uhr mit Saarbrücken gegen Wehen-Wiesbaden - top und exklusiv ab 19.15 Uhr: MSV Duisburg gegen Hansa Rostock. Alles live, nur bei MagentaSport.Alemannia Aachen - Waldhof Mannheim 2:0 - "Können nicht immer so eine Show abziehen!"Alemannia-Trainer Mersad Selimbegovic hatte keine überzeugende 1. Hälfte gesehen, direkt nach Wiederanpfiff ging's erst rund - auch weil's ein Elfmeter in der 49.Minute gab und 60 Sekunden später das 2:0: "Diese junge Mannschaft braucht einfach diese Momente. Dann haben wir den Elfmeter gezogen und danach haben wir befreit aufgespielt.... Wir müssen wissen, dass wir in der 3.Liga nicht immer so eine Show abziehen können. Wir müssen lernen noch geduldiger zu sein. können nicht immer so eine Show abziehen. Alle, auch im Stadion."Zur aktuellen sportlichen Situation mit nur einer Niederlage aus den letzten 5 Partien: "Wir haben uns gefunden. Wir wissen, was wir machen wollen. Wir wissen auch wie." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VU53Wm1WSHpGb3ZpdUI5ckQxWHNlSSsvMUljRVdWS0N5bVZuV0NjVitBWT0="In der 1. Halbzeit sind wir oft zu spät gekommen. Da hatte Mannheim auch en paar gute Chancen. Mika Schroers, zweifacher Torschütze - er verwandelte den Elfer, der von Thalhammer an ihn verursacht wurde und ist sehr ehrlich: "Ich bin froh, dass der Schiri das so gesehen hat. Den pfeift auch nicht jeder."Gastexperte Verlaat sieht Schroers als Unterschiedsspieler, Schroers ist schon fast wieder in der Form der letzten Saison: "Wenn man so rauskommt, einen Elfmeter rausholt und verwandelt. Natürlich schüttet der Körper ein paar Dopamine aus. Dass ich den Konter dann so gut zu Ende bringe, freut mich umso mehr." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dVBjK092VU5EYW9VOVpXb3A1UnY1S0V1RkwyRkFMU011WHVSY2tPZDRKbz0=Waldhof-Trainer Rui Mota: "Das ist sehr enttäuschend. Wir waren sicher nicht so viel schlechter. zwei Tore schlechter. Der Elfmeter war sicher entscheidend. Ich weiß auch nicht, ob der Elfmeter wirklich einer war. Das hat das Spiel komplett verändert. Das war nicht unser Tag. Siebzig Minuten gut gespielt, in 5 Minuten das Spiel verloren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=anpFK2F1UWpva1c3cFFFN2FNWmg4Q2pNR0dqOVQrTHBrNFhXYW5pZ290WT0="Für mich war's nur ein sehr softer Kontakt. Ich kann nicht sagen, dass es ein klarer Elfer ist. Ein 50:50-Ding ", findet Mannheims Maximilian Thalhammer, der den Elfer zum 0:1 verursachte: "Wir haben immer so Schwankungen im Spiel und auch über die gesamte Saison. Ich glaube, wir haben noch kein einziges Mal 2 Spiele hintereinander gewonnen. Dann ist es halt schwierig, ganz oben anzuklopfen."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VERvcHNiTEM0eVhwOXIwRllyRTAwckNJZEl3OUs2VVg0bHBWa3psWTNkZz0=Fortuna Düsseldorf - SG Sonnenhof Großaspach 3:1 | "Ein runder Nachmittag für uns" - Fortuna zumindest für 45 Minuten gutJens Langeneke, Trainer Fortuna Düsseldorf: "Die 1.Halbzeit war schon ziemlich nahe an dem, was wir uns vorstellen. Das war eine Top-Halbzeit von uns. [...] Insgesamt war es ein runder Nachmittag für uns." Zur Wahrheit gehört: in der 2. Halbzeit ließ es die Fortuna wieder sehr lax angehen.Über Torjäger Filimon Gerezgiher: "Ich will seinen tollen Lauf gar nicht stoppen. Er ist ein toller Charakter, aber er sollte nicht aufhören."Über Kapitän Jorrit Hendrix, der gerade frisch Papa wurde: "Das war zu 90 Prozent der Kopf, der ihn heute hier durchgetragen hat. Das sind manchmal die Geschichten, du wirst vor zwei Tagen Papa und machst heute so ein Traumtor." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Vy8vUnlLMk55elRwb1dmNEVEeklQeE85bVQ0cWZBMjNvNkZFTDgyT2N6dz0=Filimon Gerezgiher, Torschütze zum 2:0 für Fortuna Düsseldorf: "Der Sieg gegen Duisburg (3:0 im Pokal unter der Woche) hat uns gutgetan. Wir hatten von Anfang an die Energie." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bnREaXNHYkhKanBGbm4zYTdtckNXeVpzUHBicCt6bmdwcnYyUVBIeEUzST0=Pascal Reinhardt, Trainer SG Sonnenhof Großaspach: "Wir haben in der 2. Halbzeit gesehen, was möglich gewesen wäre, wenn wir das von Anfang an hinbekommen hätten. Wir müssen ein Bewusstsein schaffen fürs Verteidigen. Wir können nicht jede Woche hinterherlaufen und dann investieren. Das wird nicht funktionieren. Wir waren zu passiv und dann wirst du hier teilweise überrollt in der ersten Halbzeit. Es ist Woche für Woche die gleiche Kassette, die wir abspielen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3VIdTlJKzBhTXR1YVZLZzlsbjI3Zml6Mmh4OXZtMUhFaDh0N0ZySVVVST0=TSG Hoffenheim II - Preußen Münster 4:0 - Preußen Fans stinksauer. "Jetzt kommt's darauf an, dass wir Männer werden""Das hat extrem Spaß gemacht" - Routinier Klaus Gjasula wollte nicht mal den Platz verlassen. Wieso ist Gjasula überhaupt von der RWE zur TSG II gewechselt? "Das hatte viele Gründe. Zum einen: näher an der Familie zu sein. Zum anderen: die Karriere nach der Karriere schon ein wenig vorzubereiten. Hier schon mal in die Fußstapfen zu treten als einer, der auf die Jungs aufpasst. Das hatte ich in meiner Karriere noch nie. Das macht mir jetzt Spaß. Ich bereue gar nix, ich bin superglücklich hier."Gjasulas Bilanz bislang mit dem jüngsten Team der Liga, ein Konzentrat der Hochtalentierten: "Ich lerne von denen, die lernen von mir. Man lernt nie aus. Wir ergänzen uns alle gut. Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=b2FYOG1aelBpUW95d05scncvOTBBWVJkekpIN2s0a2pMbjRGRkR3b0VZOD0="Das ist sehr, sehr bitter, sehr enttäuschend", Preußen-Trainer Thomas Wörle hat keine echte Erklärung für die Klatsche und die miese 2.Hälfte: "Wenn du so eine Negativphase hast, dann musst du unglaublich hartnäckig sein. Momentan ist es nicht leicht für uns und dann müssen wir uns dagegenstemmen."Wie schätzt Wörle die schwierige Situation selbst ein? "Erstmal geht's nicht um mich - es geht um uns, es geht um Preußen Münster. Wir hatten uns viel vorgenommen, das haben wir nur in Teilen auf den Platz bekommen.Die Reaktion der Fans war eindeutig - nachvollziehbar. Die nehmen die weite Reise auf sich und wir sind nach 55 Minuten 0:4 hinten. Da brauchste gar keine Erklärungsversuche anstellen. Ich bin für mich total kämpferisch. Wir als Mannschaft sind das auch. Faktisch müssen aber auch was dafür tun. Wir müssen das Erfolgserlebnis erzwingen. Das ist die Aufgabe." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MlkyUktaZXd5S0Y2a0puMjlyZXpkaks2dXpmYlpkQkRkRDdoRWVSdCs4Yz0="Das tut weh. Das nagt an einem", sagt ein mitgenommener Kapitän Louis Kolbe über die Fan-Wut, die "wir wollen euch kämpfen sehen" skandierten und zur eigenen Leistung: "Wir haben uns wieder selbst ins Knie geschossen. Es muss jetzt im Training knallen. Jeder muss sich wirklich hinterfragen, ob er gerade an seine Leistungsgrenze geht. Und wenn muss er auf jeden Fall seine Leistungsgrenze verschieben."Kolbe über das "harmonische, super" Mannschaftsgefüge: "Vielleicht sind wir einfach zu lieb. Jetzt kommt's darauf an, dass wir Männer werden. Jetzt muss was passieren von uns aus. Wir müssen wirklich, wirklich, wirklich an uns arbeiten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YzR1T1lWM2ZzaHZBTUhvdnNBSGdhYjgyclBkcmJYWlVUK3RvK3R5QmJjST0=Preußen-Chef Kittner: "Es ist eine herausfordernde Situation"Ole Kittner, Geschäftsführer Preußen Münster über die Sorge der Fans in der aktuellen Lage: "Es ist eine herausfordernde Situation. Man weiß, dass das Jahr nach dem Abstieg schwierig ist, das haben wir nicht exklusiv. Da muss man sich gegenstemmen, die Dinge, die in der eigenen Kontrolle sind, zu 100 Prozent erfüllen. Letztlich müssen wir das Momentum auf unsere Seite ziehen. Ich kann nachvollziehen, dass es diese Sorge und Angst gibt, weil es eben die Beispiele gibt (die durchgereicht wurden). Ich bin mir aber sicher, dass wir die Mannschaft und diese Saison wieder in ruhigere Fahrwasser bekommen. Gerade ist die Tendenz nicht gut, da müssen wir den Umkehrpunkt finden. Wenn man mit irgendwelchen Abstiegsszenarien rumläuft, hilft das keiner Mannschaft. Wir müssen in die beste Verfassung kommen und die Spiele ziehen. Unser Zielkorridor ist, dass wir uns von den Abstiegsrängen entfernen. Wir müssen alle unseren Beitrag leisten. Ich bin überzeugt, dass wir es aus eigener Kraft schaffen."Über den Trainer Thomas Wörle: "Der Trainer hat unser Vertrauen. Wir sind selbstkritisch an allen Stellen. Geduld ist bei uns kein Thema, wir wollen das bestmögliche aus dieser Saison holen."Über den Kader: "Wir sind für das, was wir erreichen wollen, auf allen Positionen gut genug aufgestellt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TGs2VUNhaXF0RGNqUnhnWHI1M20rREhad0JOdGYwUVpqQ3RqNWVzOFFYOD0=SC Verl - Rot-Weiß Essen 0:3 | Zum 8.Mal zu Null! Essen "beeindruckend"Orest Shala, Trainer SC Verl: "Es kommt viel zusammen in der Phase. Bei Noah König sah es nach einer schweren Verletzung aus. Da müssen wir mit dem Rückschlag umgehen und auch die Rote Karte tut weh. Wir müssen uns vorwerfen lassen, dass wir zwar viel Ballbesitz haben, aber zu selten in die relevanten Zonen kommen. Es ist momentan nicht einfach, aber wir müssen drüber kommen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M24rTjBqelk3dXlqdUR1c1hZTHloY2s2ZVd2SVJic3F3SzFHYk4zVUhubz0=Uwe Koschinat, Trainer Rot-Weiß Essen über den 3:0-Erfolg, nachdem man zuletzt dreimal in Folge mit 1:0 gewann: "Das ist auch gut für die eigenen Nerven. Was die Mannschaft ab der 46. Minute bis zur Roten Karte gespielt hat, war beeindruckend. Für mich war wichtig, dass die Mannschaft verinnerlicht, dass Intensität und Aggressivität zu guten Ergebnissen führen kann bei der Qualität, die wir haben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=czc4SVhNWTA4TXFQRWZvdGtuZzFuNTh2NUpJcDNCc1JHZkU1OGhpeEI2bz0=Jannik Hofmann, Torschütze zum 0:2 für Rot-Weiß Essen: "In unserer Offensive, wenn es normal läuft, machen wir eigentlich immer eine Bude."Über seinen Salto-Jubel beim Tor: "Das ist Tradition geworden. Ich habe bei meinem ersten Profi-Tor einen Salto gemacht. So viele Tore mache ich nicht, aber dann kommt der Salto immer obendrauf."Zum 8. Mal im 14. Spiel zu Null: "Ja, ist stark. Defensive fängt bei unseren Stürmern an, Pressing zu spielen. Ich habe das Gefühl, wir sind in der Kabine eine Familie. Wir chillen so oft mit 6,7,8,9 Leuten. Bei uns ist alles harmonisch, jeder gönnt es jedem. Auch wenn es jetzt gut läuft, wir wollen hart arbeiten und diesen Lauf weiter fortsetzen." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c1hxeXUrZ2FiUDZldTdFNVo1dDc5RTdlWHVEbklkckFrSWt0N3VEb212TT0=SSV Jahn Regenburg - Würzburger Kickers 2:1 | "Wir müssen erstmal schlucken, brutale Niederlage": Würzburg verteilt Geschenke an RegenburgSascha Hildmann, Trainer SSV Jahn Regenburg: "Wir waren immer den berühmten Schritt zu spät und machen dann glücklich das zweite Tor. Das sind solche Spiele, die musst du über die Linie drücken. Ich muss der Mannschaft ein Kompliment machen, wie wir es wegverteidigt haben, wie wir gekämpft haben. Es war kein gutes Fußballspiel von uns, aber kämpferisch haben wir eine gute Leistung gezeigt und uns mit einem sehr wichtigen Sieg belohnt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QVJXb3puOG11MGdvbXFEY3ZqWTlKTDQvVXRGd0hEVXJSQ0tQeUZLZGp1Yz0=Lucas Hermes, Doppeltorschütze für Jahn Regensburg: "Wir hatten heute mal das Matchglück, dass uns die letzten Spiele gefehlt hat. Das brauchst du auch mal, wenn du unten drinstehst. Das tut richtig gut." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=R0FMTzhFS1UyQTFxcWRTQnFqenFrcExaaHV6ZG91Vi9QK01QOVVZZzRLcz0=Michael Schiele, Trainer Würzburger Kickers: "Es war eines unserer besten Spiele. Eine Unachtsamkeit und der Gegner geht 2:1 in Führung und gewinnt das Spiel. Ganz, ganz bitter. Ich kann der Mannschaft bis auf diesen Lapsus keinen Vorwurf machen. Es war eine Top-Leistung. Es wäre verdient gewesen. Eigentlich kann es heute nur einen Sieger geben."Über die Chancenverwertung: "Das tut weh. Das könnt ihr gar nicht alles in eueren Kurzfilm reinschneiden. Wichtig ist, dass man sich daran hochzieht. Wir können fast nur gute Sachen mitnehmen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M2FYUTB5WDFPODZidXQ1SytNMWFMbDM2TXlOU0Z5SDFXU09aWnZTUEU4Zz0=Daniel Hägele, Würzburger Kickers: "Wir müssen erstmal schlucken, brutale Niederlage. Wir haben dominiert und gefühlt nur auf ein Tor gespielt und dann kommt so ein scheiß langer Ball. Wir kriegen es nicht verteidigt, es steht 2:1 und du fragst dich: 'Was hat eigentlich nicht gepasst?'. Es tut extrem weh." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjZ4MURXV2VIYThjdlNIRkxYVGpoM2cvSGxselhNQkt1S1Uway9aK3RLUT0=Fortuna Köln - SV Meppen 2:1 | "Das war viel zu fehleranfällig und in Teilen auch kopflos"Kölns Trainer Matthias Mink nach 5 Pleiten in Folge: "Klar fällt was ab. Das ist der erste Heimdreier. Das ist erst mal ein wichtiger Schritt. Jetzt auch vor dem Derby (gegen Viktoria Köln, am 29. November live). Nach der ersten Halbzeit kannst du schon auch das eine oder andere Tor mehr machen. Wir sind wieder in Rückstand geraten, haben es aber gedreht bekommen. Das sind wichtige Sitauationen in der 3. Liga. Wenn du in Führung gehst, tust du dich leichter. Umso wertvoller so ein Sieg."Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MFJXWjIydm5jWWE5TjJ1bm5nMnZEQ2Q1OUhLR0h4eGtVa3dFQW9RcnJ5WT0="Hochverdiente Niederlage", bilanziert TSG Meppens Trainer Lucas Beniermann: "Wir waren in allen Belangen unterlegen. Wir waren einfach nicht gut genug. Das Auftreten war einfach zu dürftig."Zum taktischen Verhalten seiner Spieler: "Das war viel zu fehleranfällig und in Teilen auch kopflos." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnZ1UjFnVy96SFMzenphTVVESk04c3MzR05PT0hWR1M5c0Y5L3BwbU0rQT0=Kracher zweier Traditionsklubs am Sonntag ab 19.15 Uhr exklusiv bei MagentaSport: MSV Duisburg - Hansa RostockVor dem Traditionsduell spricht Hansa-Kapitän Franz Pfanne im Exklusiv-Interview mit MagentaSport über ...... den Trainerwechsel von Daniel Brinkmann zu André Breitenreiter: "Ich würde erst einmal sagen, ich habe vom Systemwechsel profitiert, weil wir vor drei Spielen wieder auf die Dreierkette umgestellt haben. Ich bin persönlich sehr froh, dass ich wieder auf dem Platz stehe. Das, was mich auszeichnet - Mentalität, Organisation, die Jungs pushen -, das bringe ich rein. Der Trainer bringt uns eine klare Struktur, wie wir mit und gegen den Ball spielen wollen. Dazu ist er menschlich eine 10 von 10!"... die Rolle als nicht spielender Kapitän zu Saisonbeginn und die Gemeinsamkeit mit dem Ex-Duisburger Alexander "Ali" Hahn, der den Verein verließ: "Das war schon extrem hart, das hat mich verletzt. Damit musste ich erstmal umgehen. Trotzdem war mir jederzeit bewusst, was ich der Mannschaft geben kann. Ich bin auch nicht der Typ, der dann mit schlechter Laune reinkommt. Ich hatte zum Trainer trotzdem ein gutes Verhältnis. Wir waren Essen, wir haben alles besprochen. Natürlich ist man nicht glücklich. Ich hatte mich mit Ali Hahn ausgetauscht. Wir waren zeitgleich in der Situation. Er hat dann einen anderen Weg als ich gewählt. Ich bin auch froh. Ich fühle mich total wohl bei Hansa Rostock."... das Spiel beim MSV Duisburg: "Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass es ein Flutlichtspiel ist. Das ist geil. Für uns als Spieler ist es ein absolutes Highlight, in Duisburg spielen zu dürfen. Wir wissen über Duisburgs Serie zu Hause: 31 Spiele sind sie ungeschlagen. Da will man natürlich der Erste sein, der die Serie bricht!" Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OXJNYWxkUEw0K25tRnhtM0JHUmtaZHpadW1yQkdjdU04bFVvUVgvWWdNVT0=Fußball live bei MagentaSport3. Liga | 14. SpieltagSonntag, 22.11.2026ab 13.15 Uhr: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt 04ab 16.15 Uhr: 1. FC Saarbrücken - SV Wehen Wiesbadenab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Hansa RostockGoogle Pixel Frauen-Bundesliga | 11. SpieltagSonntag, 22.11.2026ab 13.30 Uhr: SC Freiburg - VfB Stuttgartab 15.45 Uhr: RB Leipzig - VfL Wolfsburgab 18.15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC NürnbergMontag, 23.11.2026ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - TSG HoffenheimPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6395266