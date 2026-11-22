Hannover (ots) -Die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will auch nach der Landtagswahl im kommenden Jahr im Amt bleiben, sollte sie nicht Ministerpräsidentin werden. "Wenn die Wählerinnen und Wähler uns nicht nicht noch mehr Verantwortung geben sollten, würde ich sehr gerne Kultusministerin bleiben", sagte Hamburg im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz)."Viele Maßnahmen, die man veranlasst, greifen erst nach einer gewissen Zeit", argumentierte Hamburg. Deshalb täte es der Bildungspolitik gut, "wenn jemand das mal eine längere Zeit machen würde", so die Kultusministerin gegenüber noz. "Ich kann nicht mit Dingen aufhören, bis sie endlich fertig sind."Die Wähler wünschten sich Politiker, "bei denen sich die Menschen darauf verlassen können, dass sie auch machen, was sie versprechen", sagte Hamburg noz. "Das habe ich in den vergangenen gut vier, fünf Jahren getan. Und ich bin mir sicher, dass das goutiert wird."Anfang November hatten die Grünen Hamburg auf einem Parteitag mit 100 Prozent der Stimmen zur ihrer Spitzenkandidatin für die niedersächsische Landtagswahl im kommenden Jahr gewählt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6395287