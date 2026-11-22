EQS-News: Sailun Group / Schlagwort(e): ESG

Die Sailun Group nimmt an der COP31 teil und präsentiert umweltfreundliche Praktiken, vorangetrieben durch technologische Innovationen



22.11.2026 / 05:45 CET/CEST

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ANTALYA, Türkei, 22. November 2026 /PRNewswire/ -- Die 31. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP31) fand vom 9. bis 20. November in Antalya, Türkei, statt. Als Vertreter der grünen Transformation der Gummi- und Reifenindustrie wurde die Sailun Group zur Konferenz eingeladen, wo die Vorsitzende Yanhua Liu über die innovativen Praktiken und Erfolge des Unternehmens im Bereich Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung berichtete. Geleitet von ihren ESG-Prinzipien nutzt die Sailun Group weiterhin technologische Innovationen, um kohlenstoffarme Entwicklungspfade über den gesamten Lebenszyklus von Gummireifen hinweg zu erforschen und praktische und skalierbare Lösungen zu liefern. Liu merkte an, dass Sailun aus der Qingdao University of Science and Technology hervorgegangen sei und dass technologische Innovation und Nachhaltigkeit seit der Gründung in der Unternehmens-DNA verankert seien. Nach mehr als einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung hat Sailun mit Eco Point3 Reifen Pionierarbeit geleistet und damit eine grüne, kohlenstoffarme und nachhaltige Entwicklung über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg erreicht - von der Rohstoffauswahl und der Herstellung bis hin zur Produktnutzung. Die Technologie verbessert zudem drei wichtige Leistungsmerkmale - Nasshandling, geringen Rollwiderstand und Verschleißfestigkeit - und überwindet damit die jahrhundertealte Herausforderung des "Magischen Dreiecks" in der Reifenindustrie, während gleichzeitig der Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen deutlich reduziert werden. Liu betonte, dass Nachhaltigkeit dem Begriff "guter Reifen" eine neue Bedeutung verleiht: sicherer für Fahrer, ressourcenschonender und umweltfreundlicher. Durch technologische Innovationen leistet Sailun einen Beitrag zu praktischen Lösungen aus der Kautschukindustrie für den globalen Klimaschutz. Als Mitglied des UN Global Compact (UNGC) und des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) beteiligt sich Sailun aktiv an globalen Klimaschutzinitiativen. Sailun verfügt aktuell über ein AA-Rating im MSCI ESG Ratings und zählt damit zu den führenden Unternehmen der globalen Reifenindustrie. Es ist außerdem das erste Reifenunternehmen in China, dessen wissenschaftlich fundierte Emissionsreduktionsziele von der Science Based Targets Initiative (SBTi) validiert wurden und das technologische Innovationen nutzt, um die grüne und kohlenstoffarme Transformation der globalen Reifenindustrie zu beschleunigen. Mit seiner globalen Präsenz entwickelt sich Sailun von einem Teilnehmer zu einem Entdecker und Treiber globaler Klimaschutzmaßnahmen. Liu erklärte, Sailun werde sich auch weiterhin auf die Bedürfnisse der Kunden konzentrieren und fortschrittliche Technologien und qualitativ hochwertige Dienstleistungen nutzen, um Kunden weltweit sichere, komfortable und energieeffiziente Produkte und Dienstleistungen anzubieten. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-sailun-group-nimmt-an-der-cop31-teil-und-prasentiert-umweltfreundliche-praktiken-vorangetrieben-durch-technologische-innovationen-302947608.html



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