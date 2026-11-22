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Bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar zahlte Eli Lilly (ISIN: US5324571083) für eine Idee, die radikaler kaum sein könnte: Ein einziger Eingriff soll einen wichtigen Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen langfristig senken. Im Juli 2025 schloss der Pharmakonzern die Übernahme von Verve Therapeutics ab. Rund eine Milliarde US-Dollar waren als Kaufpreis bei Abschluss vorgesehen; weitere bis zu 300 Millionen US-Dollar hängen an einem Entwicklungsmeilenstein.

Der führende Kandidat VERVE-102 soll das PCSK9-Gen in Leberzellen gezielt und dauerhaft ausschalten. Im Mai 2026 berichtete Lilly aus einer laufenden Phase-1b-Studie mit 35 Teilnehmern über dosisabhängige Senkungen von PCSK9 und LDL-Cholesterin, die im bisherigen Beobachtungszeitraum von bis zu 18 Monaten anhielten. Das Programm bleibt experimentell. Dennoch zeigt es, warum der Transport therapeutischer Fracht zu einer strategischen Plattformfrage geworden ist.

Eine starke Fracht braucht den richtigen Träger

VERVE-102 besteht nicht nur aus einem Geneditor. Messenger-RNA und eine Leit-RNA sind in einem Lipidnanopartikel verpackt, das nach intravenöser Gabe Leberzellen erreichen soll. Dort wird die molekulare Fracht freigesetzt. Ohne diesen Transporter käme das eigentliche Werkzeug nicht kontrolliert an seinen Wirkort. Die Übernahme betrifft deshalb nicht allein ein Zielgen, sondern ein integriertes Produkt aus Fracht, Träger und biologischer Adressierung.

Genau an diesem abstrakten Punkt entsteht eine Verbindung zu NurExone Biologic (ISIN: CA67059R1091): Auch dort wird der Träger zum Teil des Produkts. Eine technologische Gleichsetzung wäre jedoch falsch. Lilly entwickelt über die frühere Verve-Plattform eine dauerhafte Geneditierung für die Leber. NurExone arbeitet an einer exosomenbasierten Plattform für regenerative Anwendungen bei akuten Verletzungen des zentralen Nervensystems. Es besteht weder eine Zusammenarbeit noch eine direkte Konkurrenz zwischen den Unternehmen.

NurExone setzt auf biologische Transportpartikel

Exosomen sind winzige, von Zellen freigesetzte Vesikel. NurExone gewinnt sie aus mesenchymalen Stammzellen und belädt sie nach der Produktion mit definierter therapeutischer Fracht. Die Ausgangszellen werden dabei nicht genetisch verändert. Der führende Kandidat ExoPTEN kombiniert die natürlichen Eigenschaften dieser Vesikel mit einer Fracht, die PTEN vorübergehend herunterregulieren soll. PTEN wirkt vereinfacht als Bremse für neuronales Wachstum.

Damit ist NurExone kein Geneditierungsunternehmen und sollte auch nicht pauschal als RNA-Unternehmen eingeordnet werden. Die strategische Kompetenz liegt in der Exosomenplattform: Produktion, Charakterisierung, nachträgliche Beladung und kontrollierte Verabreichung sollen zu einem einheitlichen Nanomedikament verbunden werden. Welche Fracht eingesetzt wird, ist ein Bestandteil dieses Systems, nicht die alleinige Unternehmensidentität.

Diese Abgrenzung schützt auch vor einer falschen Erwartung: NurExone übernimmt weder Lillys Lipidnanopartikel noch dessen Geneditor. Der Vergleich erklärt lediglich, warum unterschiedliche Arzneimittelentwickler den Transport nicht als austauschbares Zubehör behandeln können.

Dauerhafte Veränderung und begrenztes Reparaturfenster

Auch das therapeutische Ziel unterscheidet sich. VERVE-102 soll eine dauerhafte Veränderung in Leberzellen erzeugen und könnte nach erfolgreicher Entwicklung als einmalige Behandlung wirken. ExoPTEN zielt dagegen auf ein zeitlich begrenztes biologisches Reparaturfenster nach einer akuten Verletzung. NurExone will PTEN nicht dauerhaft ausschalten, sondern dessen Aktivität vorübergehend reduzieren, um regenerative Prozesse zu unterstützen.

In frühen präklinischen Rückenmarkstudien wurde ExoPTEN intranasal verabreicht und mit funktionellen Verbesserungen bei Tieren in Verbindung gebracht. Für die geplante klinische Entwicklung wechselte NurExone zur intrathekalen Gabe, also zur Verabreichung in den Flüssigkeitsraum um Rückenmark und Gehirn. Unternehmenschef Lior Shaltiel begründete den Schritt mit einem etablierten, minimalinvasiven klinischen Zugang und dem Ziel, die Übertragung in die Klinik zu beschleunigen. Auch spätere intrathekale Tierstudien lieferten nach Unternehmensangaben dosisabhängige Hinweise auf eine Verbesserung des Gangbilds.

Der Plattformkampf wird durch Daten entschieden

Lillys Übernahme zeigt, welchen Wert ein großer Pharmakonzern einer Kombination aus therapeutischer Fracht und zielgerichtetem Transport beimisst. Gleichzeitig liegen die Programme auf völlig unterschiedlichen Entwicklungsstufen. VERVE-102 verfügt über frühe Humandaten. ExoPTEN ist präklinisch; Sicherheit und Wirksamkeit wurden beim Menschen noch nicht untersucht.

Für NurExone ist die Parallele deshalb keine Bewertung auf Augenhöhe, sondern eine strategische Lektion. Ein interessanter Wirkstoff wird erst dann zu einem Produkt, wenn Träger, Fracht, Herstellung und Verabreichungsweg gemeinsam funktionieren. Die 1,3 Milliarden US-Dollar erklären, warum der Transport längst nicht mehr als Verpackung gilt. Er kann der Teil einer Plattform sein, der aus einer biologischen Idee überhaupt erst ein entwickelbares Arzneimittel macht.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-acquire-verve-therapeutics-advance-one-time-treatments

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/lilly-completes-acquisition-verve-therapeutics-advance-one-time

https://investor.lilly.com/news-releases/news-release-details/single-dose-lillys-pcsk9-base-editor-verve-102-reduced-pcsk9-88

https://nurexone.com/exotherapy/

https://www.drugdeliveryleader.com/doc/from-exosomes-to-nanodrugs-advancing-therapeutic-delivery-for-cns-repair-0001





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