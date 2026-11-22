Die Erwartungen waren gewaltig groß und man kann wohl mit Fug und Recht sagen, dass Anthropic sie nicht erfüllen konnte. Nach den ersten beiden Handelstagen verabschiedete sich die Anthropic-Aktie zwar immer noch ca. +7% über dem IPO-Ausgabepreis ins Wochenende, aber als toll kann man diese Kursentwicklung nun wirklich nicht bezeichnen. Warum wurde der Anthropic-Börsengang zum Flop und wird die weitere Kursentwicklung der KI-Aktie ebenfalls ein Reinfall? ...

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