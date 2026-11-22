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Die Digitalisierung des Schienenverkehrs erreicht neue Meilensteine. Am 3. November 2026 gab der französische Bahntechnikkonzern Alstom (ISIN: FR0010220475) bekannt, dass in Rumänien erstmals ein kommerzieller Personenzug unter dem europäischen Zugsteuerungssystem ETCS Level 2 fährt. Die Technologie überwacht Zugbewegungen kontinuierlich und kann in sicherheitskritischen Situationen automatisch eingreifen. Nur wenige Tage später meldete Rail Vision (ISIN: IL0011475949) einen wichtigen Fortschritt auf dem amerikanischen Markt: Das Unternehmen hat die Testphase seines KI-gestützten TrackScout-Systems im Technologieprogramm der Association of American Railroads (AAR) erfolgreich abgeschlossen. Während Alstom die digitale Steuerung und Überwachung von Zugbewegungen vorantreibt, konzentriert sich Rail Vision auf die intelligente Erkennung von Hindernissen im Gleisumfeld. Beide Entwicklungen verdeutlichen die wachsende Bedeutung digitaler Sicherheitstechnologien für die Modernisierung der internationalen Bahnindustrie.

Alstom bringt moderne Zugsteuerung in den kommerziellen Betrieb

Mit der Einführung von ETCS Level 2 im rumänischen Personenverkehr hat Alstom einen wichtigen Meilenstein bei der Modernisierung der europäischen Eisenbahninfrastruktur erreicht. Erstmals wird in Rumänien eine elektrische Traxx-Personenlokomotive im regulären Fahrgastbetrieb unter diesem digitalen Zugsteuerungssystem eingesetzt. Die Technologie verbindet die fahrzeugseitige Zugsteuerung mit der entsprechenden Streckeninfrastruktur und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung sicherheitsrelevanter Betriebsparameter. Dazu gehören zulässige Geschwindigkeiten und die Einhaltung freigegebener Fahrwege. In bestimmten Gefahrensituationen kann das System automatisch eine Bremsung auslösen. Der ETCS-Level-2-Betrieb wurde auf dem Streckenabschnitt zwischen Buftea und Brazi aufgenommen. Alstom hat bereits 16 Traxx-Personenlokomotiven nach Rumänien geliefert, die mit der fahrzeugseitigen Signaltechnik Onvia Cab ausgestattet sind. Der Konzern verweist zudem auf mehr als 6.000 weltweit verkaufte Fahrzeuge seiner Traxx-Lokomotivplattform im 21. Jahrhundert. Dieser technologische Fortschritt verdeutlicht, dass digitale Sicherheitssysteme längst zum festen Bestandteil des modernen kommerziellen Bahnbetriebs geworden sind. Gleichzeitig stellt die zunehmende Automatisierung zusätzliche Anforderungen an die Überwachung des unmittelbaren Gleisumfelds. Während Zugsteuerungssysteme die Einhaltung definierter Betriebsparameter sicherstellen, müssen unerwartete Hindernisse wie Personen, Fahrzeuge oder Gegenstände auf den Gleisen durch ergänzende Echtzeit-Wahrnehmungstechnologien erkannt werden. Hier gewinnen elektrooptische Sensoren und KI-gestützte Bildanalysen zunehmend an Bedeutung.

Rail Vision schließt wichtige Testphase in den USA erfolgreich ab

Vor diesem technologischen Hintergrund hat Rail Vision einen weiteren Meilenstein erreicht. Am 10. November 2026 gab das Unternehmen bekannt, die Testphase seines TrackScout-Systems im Rahmen des Technology Roadmap Program der Association of American Railroads erfolgreich abgeschlossen zu haben. Die Tests wurden im Rahmen des Programms Train Control, Communications, and Operations (TCCO) durchgeführt, das von MxV Rail geleitet wird. Die Organisation ist eine Tochtergesellschaft der AAR und unterstützt die nordamerikanische Eisenbahnindustrie bei der Bewertung neuer Technologien und der Entwicklung technischer Standards. Rail Vision ist bereits seit Dezember 2024 an dem übergeordneten Programm beteiligt und wurde im September 2026 ausgewählt, um Sensoren vor einer möglichen Integration in Lokomotiven zu testen. Das Programm konzentriert sich unter anderem auf die Entwicklung sogenannter Restricted Speed Enforcement-Systeme. Diese sollen einen sicheren Betrieb bei eingeschränkten Geschwindigkeiten unterstützen und stellen einen wichtigen Bestandteil der zunehmenden Automatisierung des nordamerikanischen Güterverkehrs dar. Der Abschluss der Testphase ist für Rail Vision besonders relevant, da die untersuchten Technologien unmittelbar auf die Anforderungen der amerikanischen Güterbahnindustrie ausgerichtet sind, einschließlich der großen Class-I-Eisenbahngesellschaften. Der erfolgreiche Abschluss dieser Phase bestätigt die technische Einsatzbereitschaft des Systems für weitere Bewertungen im Rahmen nordamerikanischer Eisenbahnstandards.

KI-Technologie erkennt Hindernisse auf bis zu 2.000 Metern

Im Mittelpunkt der abgeschlossenen Tests stand TrackScout, das KI-gestützte Wahrnehmungssystem von Rail Vision für den Güter- und Personenverkehr auf Hauptstrecken. Die Technologie kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit unternehmenseigenen Deep-Learning-Algorithmen und wurde entwickelt, um potenzielle Gefahren auf und neben Eisenbahngleisen in Echtzeit zu erkennen und zu klassifizieren. TrackScout kann Hindernisse aus Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erfassen. Dazu gehören Menschen, Tiere, Straßenfahrzeuge, Schienenfahrzeuge und andere Objekte im Gleisumfeld. Das System soll auch bei schwierigen Wetter- und Sichtbedingungen zusätzliche Informationen liefern und das Betriebspersonal durch visuelle und akustische Warnmeldungen unterstützen.

Neben TrackScout bietet Rail Vision mit YardFlow und YardFlow Flex zwei weitere Lösungen für industrielle Rangier- und Güterbahnhöfe an. Diese Systeme sind auf die besonderen Anforderungen von Rangierarbeiten zugeschnitten und können Hindernisse aus Entfernungen von bis zu 200 Metern erkennen sowie Weichenstellungen und potenzielle seitliche Kollisionsrisiken identifizieren. Über Echtzeitwarnungen für das Fahrpersonal hinaus verfügen die Lösungen über eine optionale Bremsschnittstelle, die eine direkte Verbindung mit bestehenden Lokomotivsteuerungssystemen ermöglicht. Reagiert ein Bediener nicht auf eine kritische Warnmeldung, kann das System eine automatische Notbremsung auslösen, sofern die entsprechende Integration vorhanden ist. Darüber hinaus bietet Rail Vision Videoaufzeichnungen und betriebliche Analysefunktionen zur Unterstützung des Flottenmanagements und der Untersuchung von Zwischenfällen an. Das Unternehmen deckt damit unterschiedliche Bereiche des Bahnbetriebs ab, von Hauptstrecken bis hin zu komplexen industriellen Rangieranlagen.

Berkshire-Hathaway-Tochter Railserve integriert Rail-Vision-Technologie

Neben seinen technischen Testprogrammen kann Rail Vision bereits auf eine konkrete kommerzielle Integration in der amerikanischen Bahnindustrie verweisen. Im Juni 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass seine Rangierbahnhoftechnologie, die heute unter dem Namen YardFlow Flex vermarktet wird, in YardGUARD integriert wurde, die Sicherheitsplattform des amerikanischen Rangierdienstleisters Railserve. Railserve gehört zu Marmon Rail und damit zum Unternehmensverbund von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026). Die Technologie von Rail Vision bildet einen zentralen Bestandteil von WatchGUARD, einer Komponente der kommerziell eingeführten YardGUARD-Plattform. WatchGUARD wurde entwickelt, um potenzielle Hindernisse zu erkennen und das Betriebspersonal in Echtzeit vor Gefahren im unmittelbaren Umfeld zu warnen. Bei entsprechender Integration kann das System auch automatische Bremsfunktionen unterstützen. Die YardGUARD-Plattform kombiniert diese Wahrnehmungsfunktionen mit weiteren Sicherheits- und Kommunikationsfunktionen. Die Zusammenarbeit mit Railserve demonstriert die kommerzielle Anwendbarkeit der Technologie von Rail Vision im Rangierbahnhofbetrieb. Gleichzeitig unterstützt die abgeschlossene Testphase im AAR-Programm mögliche zukünftige Anwendungen im nordamerikanischen Streckenbetrieb. Während die Integration bei Railserve auf industrielle Rangierarbeiten ausgerichtet ist, konzentriert sich TrackScout auf die Anforderungen des Güter- und Personenverkehrs auf Hauptstrecken. Rail Vision ist damit sowohl im Rangierbahnhof- als auch im Hauptstreckensegment positioniert und arbeitet daran, seine Präsenz in Nordamerika weiter auszubauen.

Digitale Bahnsicherheit eröffnet neue Wachstumschancen

Der kommerzielle ETCS-Level-2-Betrieb von Alstom in Rumänien und die abgeschlossene US-Testphase von Rail Vision verdeutlichen, wie sich unterschiedliche Bereiche der digitalen Bahnsicherheit weiterentwickeln. Moderne Zugsteuerungssysteme übernehmen zunehmend automatisierte Überwachungs- und Sicherheitsfunktionen, während KI-gestützte Wahrnehmungstechnologien in Echtzeit Einblicke in das tatsächliche Gleisumfeld ermöglichen. Mit fortschreitender Digitalisierung und Automatisierung könnte die Kombination dieser Fähigkeiten für Bahnbetreiber weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnen. Für Rail Vision (ISIN: IL0011475949) markiert der erfolgreiche Abschluss der amerikanischen Testphase einen wichtigen Schritt bei der Zusammenarbeit mit der nordamerikanischen Güterbahnindustrie und unterstützt die Entwicklung von Leistungsstandards für die nächste Generation von Bahnsicherheitstechnologien. Gemeinsam mit der bestehenden Railserve-Integration und seinem Produktportfolio aus TrackScout, YardFlow und YardFlow Flex strebt das Unternehmen an, seine Präsenz auf dem internationalen Eisenbahnmarkt durch weitere Pilotbewertungen, Kundeninstallationen und kommerzielle Partnerschaften auszubauen.

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Quellen

Alstom - Erste kommerzielle Personenverkehrsverbindung unter ETCS Level 2 in Rumänien, 3. November 2026

https://www.alstom.com/press-releases-news/2026/11/alstom-traxx-passenger-locomotive-first-rolling-stock-operate-commercial-passenger-service-under-etcs-level-2-romania

Rail Vision - Erfolgreicher Abschluss der Testphase im AAR-Technologieprogramm, 10. November 2026

https://railvision.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/rail-vision-successfully-completes-us-rail-industry-testing

Rail Vision - Integration in Railserves kommerziell eingeführte YardGUARD-Plattform, 3. Juni 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision - Einführung der Produktbezeichnungen TrackScout und YardFlow Flex, 9. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Markteinführung von YardFlow, 17. September 2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

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Rail Vision Ltd

Land: Israelisch

ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

https://railvision.io/

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