© Foto: Greenblatt/InstagramJoel Greenblatt ist der Erfinder der sogenannten Magischen Formel, mit der er große Erfolge erzielen konnte.
Enthaltene Werte: US6311011026,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE
© Foto: Greenblatt/InstagramJoel Greenblatt ist der Erfinder der sogenannten Magischen Formel, mit der er große Erfolge erzielen konnte.
Enthaltene Werte: US6311011026,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
In der Podcast-Reihe „Börse, Baby!“ werden die Strategien von Joel Greenblatt analysiert, insbesondere seine „Magische Formel“. Diese Methode entwickelte Greenblatt während seiner Zeit beim 1985 gegründeten Hedgefonds Gotham Capital. Die Strategie basiert auf zwei zentralen Kennzahlen: der Gewinnrendite (Earnings Yield) und der Kapitalrendite (Return on Capital, ROC). Der Podcast erläutert die genaue Berechnung und Anwendung dieser Kriterien für erfolgreiche Investments.