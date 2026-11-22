Menschen sind Herdentiere und daher sind die meisten Anleger Trendfolger. Wenn Aktien steigen, kaufen sie, und wenn Aktien fallen, verkaufen sie. Soweit ist das nichts Besonderes.Dummerweise kaufen und verkaufen die meisten Anleger nicht zum perfekten Zeitpunkt, wenn also ein Bullenmarkt beginnt oder endet. In der Theorie sieht es auf einem Chartbild immer so einfach aus. Aber in der Realität kaufen viele Anleger erst dann, wenn der Kurs schon lange gestiegen ist, und sie verkaufen auch erst dann, ...

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