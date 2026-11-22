Berlin (ots) -Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. setzt "Green Heroes Europe" in Deutschland umMit "Green Heroes Europe" startet eine neue europaweite Kampagne, die die Bedeutung von Gehölzen und Stauden für grünere, klimaangepasste und lebenswerte Städte in den Mittelpunkt rückt. In Deutschland wird die Kampagne vom Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. durchgeführt."Unsere Städte stehen angesichts von Hitze, Starkregen und dem Verlust biologischer Vielfalt vor großen Herausforderungen. Pflanzen und insbesondere Gehölze sind dabei ein unverzichtbarer Teil der Lösung. Mit Green Heroes Europe wollen wir ihre Leistungen stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und zugleich deutlich machen, dass qualitätsvolle und dauerhaft funktionierende grüne Infrastruktur von der richtigen Pflanzenauswahl und langfristigen Planung abhängt", sagt Hajo Hinrichs, Präsident Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V."Green Heroes Europe" ist der öffentlichkeitswirksame Name von PROM-GREEN, einer von der Europäischen Union kofinanzierten und von der European Nurserystock Association (ENA), dem europäischen Baumschulverband, umgesetzten Kampagne. Sie findet in Belgien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Polen und Schweden statt und wird dort von den jeweiligen Baumschulverbänden getragen.Im Mittelpunkt stehen die vielfältigen Leistungen von in der EU kultivierten Gehölzen und Stauden. Richtig ausgewählt und eingesetzt, können Pflanzen dazu beitragen, aufgeheizte Stadträume zu kühlen, Regenwasser zu nutzen, die biologische Vielfalt zu fördern und die Lebensqualität in Städten zu erhöhen. Gleichzeitig macht die Kampagne auf die Bedeutung einer leistungsfähigen europäischen Baumschulwirtschaft sowie auf verantwortungsvolle Produktionsverfahren aufmerksam.Die richtige Pflanze am richtigen StandortEin zentrales Prinzip von "Green Heroes Europe" lautet: die richtige Pflanze am richtigen Standort. Denn erst durch eine fachgerechte Auswahl, Pflanzung und Pflege können Bäume, Sträucher und Stauden ihre vielfältigen Funktionen langfristig erfüllen.Die Kampagne richtet sich deshalb sowohl an Bürger:innen als auch an Fachleute und Entscheidungsträger:innen. Sie vermittelt Wissen und praktische Anregungen für Gärten, Balkone und gemeinschaftliche Grünflächen und zeigt zugleich, wie eine vielfältige und standortgerechte Pflanzenauswahl in Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, öffentliche Beschaffung und langfristige Strategien integriert werden kann.Der BdB wird die europäische Kampagne in Deutschland mit Kommunikations- und Informationsmaßnahmen begleiten und dabei die Bedeutung von Gehölzen und Stauden für eine leistungsfähige grüne Infrastruktur vermitteln.Weitere Informationen zur europäischen Kampagne unter Green Heroes Europe (https://greenheroeseurope.eu).Über Green Heroes EuropeGreen Heroes Europe ist die Publikumskampagne von PROM-GREEN, einer von der Europäischen Union kofinanzierten und von der European Nurserystock Association (ENA) geleiteten europäischen Initiative. Sie wird in Belgien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Polen und Schweden durchgeführt. Ziel ist es, die Vorteile von in der EU kultivierten Pflanzen sichtbar zu machen und ihre Bedeutung für grünere, lebenswertere und widerstandsfähigere Städte hervorzuheben.HaftungsausschlussMitfinanziert durch die Europäische Union. Die darin geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union oder der Europäischen Exekutivagentur für Forschung wider. Weder die Europäische Union noch die Förderstelle können dafür haftbar gemacht werden.Pressekontakt:Jana ZielsdorfLeiterin ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-240 86 99-24zielsdorf@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126784/6395413