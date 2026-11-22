Bei der Elektrifizierung von Fuhrparks geht es um mehr als darum, Verbrenner durch Elektroautos zu ersetzen. Flottenmanager müssen heute unterschiedliche Antriebsarten, Ladekarten, Abrechnungsmodelle und Ladeorte unter einen Hut zu bringen - und dabei die Kosten im Blick zu behalten. "Und daraus entsteht ein Flickenteppich, der einen Verwaltungsaufwand mit sich bringt", beschreibt Joschi Jennermann, CEO von Elli Mobility, das Problem. Bei electrive LIVE zeigte er, wie Unternehmen gegensteuern können.

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