Kellinghusen (ots) -Rund 400 Menschen demonstrierten gestern lautstark vor dem Tönnies-Schlachthof in Kellinghusen. Mit zahlreichen Protestschildern, darunter "CO2 ist Tierqual", forderten die Demonstrierenden die sofortige Schließung des Schlachthofs sowie ein behördliches Verbot der CO2-Betäubung. Anlass sind kürzlich von Animal Rights Watch e.V. (ARIWA) veröffentlichte Undercover-Aufnahmen aus dem Betrieb.Veterinäramt muss CO2-Betäubung untersagenDie Demonstrierenden forderten das zuständige Veterinäramt auf, die CO2-Betäubung im Schlachthof per Einzelverfügung nach § 16a Tierschutzgesetz zu untersagen. Nach Auffassung der Tierschützer:innen verstößt die Methode gegen das Tierschutzgesetz, da die Schweine dabei erhebliche Schmerzen erleiden. § 16a TierSchG verpflichtet die zuständigen Behörden, die notwendigen Maßnahmen zur Beseitigung festgestellter Verstöße zu treffen."Dem Veterinäramt liegen jetzt Beweise dafür vor, dass Schweine bei der CO2-Betäubung in diesem Betrieb lang und erheblich leiden. Die Behörde muss deshalb endlich handeln und die CO2-Betäubung per Einzelverfügung untersagen. Wirtschaftliche Interessen dürfen keine Rechtfertigung für Tierquälerei sein", fordert Anna Schubert, Agrarreferentin von ARIWA."Clemens Tönnies, schämst du dich nicht?"Während Tönnies angibt den Fokus "100 Prozent auf Tierschutz" zu legen, zeigen die Undercover-Aufnahmen ein anderes Bild: Schweine werden mit Treibpaddeln geschlagen, in Toren eingeklemmt und in mehreren Fällen sogar ein Fuß vor der Tötung abgeschnitten."Das sind keine Einzelfälle, sondern strukturelle Probleme der Schlachtung. Auch hier müssen Behörden und Justiz endlich Konsequenzen ziehen. Dieser Betrieb gehört ein für alle Mal geschlossen", so Schubert.In ihrer Rede vor dem Schlachthaus kommentierte Schubert diesen Widerspruch: "Clemens Tönnies, schämst du dich nicht?""Die Videoüberwachung wird das Problem nicht lösen"Auch die Videoüberwachung von Schlachthöfen sei keine ausreichende Lösung. Der Tönnies-Schlachthof in Kellinghusen verfügt bereits über Kameras. Dennoch wurden dort die zahlreichen Misshandlungen über mehrere Wochen hinweg dokumentiert."Die Videoüberwachung wird das Problem nicht lösen. Es fehlt nicht an Beweisen, es fehlt an Konsequenzen", schlussfolgert Schubert.Die Demonstrierenden fordern neben der Schließung des Schlachthofs in Kellinghusen auch die bundesweite Abschaffung der CO2-Betäubung von Schweinen.Fotos zur honorarfreien Verwendung (Quellenangabe: Marco Molitor): https://mega.nz/folder/72RzTJrBCMJtOTGqoYc3SxbWnCL5bAHintergrund sind die kürzlich veröffentlichten Aufnahmen aus der R. Thomsen EU-Großschlachterei GmbH in Kellinghusen (Landkreis Steinburg, Schleswig-Holstein). Der Betrieb gehört zum Schlachtkonzern Tönnies, der heute unter dem Namen Premium Food Group firmiert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) zählt zu den größten Fleischproduzenten Europas. Derzeit wird die von ARIWA gestellte Strafanzeige von der Staatsanwaltschaft Itzehoe bearbeitet.Weitere Informationen: http://www.ariwa.org/toenniesAnimal Rights Watch e.V. (ARIWA) deckt mit investigativen Recherchen die Zustände in der Tierwirtschaft auf. Mit zahlreichen Ortsgruppen bundesweit setzt sich ARIWA für das Ende jeglicher Tierausbeutung ein.Pressekontakt:Anna SchubertAgrarreferentin, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 01577-6633353E-Mail: presse@ariwa.orgWeb: www.ariwa.orgFotos zur honorarfreien Verwendung unter Angabe der Quelle "AnimalRights Watch e.V.":www.flickr.com/photos/animalrightswatch/albums/Original-Content von: Animal Rights Watch e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127463/6395429