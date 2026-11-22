?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Wochenausblick (KW 48 - 2026)

Der DAX steht aktuell bei 24.627 Punkten: Am Freitag, den 20. November 2026, schloss der Index tiefrot mit 1.169 Punkten unter der Vorwoche. Das war der größte Wochenverlust des Jahres mit fast 7,3% Minus!

Wir erwarten trotz dieser Vorgaben für die neue Handelswoche eine seitwärts bis aufwärts gerichtete Tendenz (Bull 55 - Bear 45 - Entscheidend ist, ob der DAX über 24.627 Punkten bleibt: Darüber sind 25.115 Punkte möglich, darunter 24.277 Punkte.

Das übergeordnete Chartbild hat sich deutlich eingetrübt: Tages- und 4h-Chart sind bärisch eingestuft, und der Wochenschluss liegt rund 350 Punkte unter der SMA200 im Tageschart (24.979 Punkte). Die leichte Bull-Mehrheit im Setup bezieht sich deshalb auf die kurzfristige Handelswoche - eine technische Gegenbewegung: nach fünf Verlusttagen in Folge ist eine Erholung denkbar, ohne dass sich das große Bild dadurch schon aufhellt.

?? DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Wochenschluss KW 47: 24.627 Punkte, größter Wochenverlust und größte Range 2026

24.627 Punkte, größter Wochenverlust und größte Range 2026 Chartbild: Tageschart bärisch, 4h-Chart bärisch, DAX unter SMA200 (24.979)

Tageschart bärisch, 4h-Chart bärisch, DAX unter SMA200 (24.979) Tendenz KW 48: seitwärts - aufwärts, Bull 55 - Bear 45 %

seitwärts - aufwärts, Bull 55 - Bear 45 % Schlüsselmarke: 24.627 Punkte (Long darüber, Short darunter)

24.627 Punkte (Long darüber, Short darunter) Entspannung erst mit bestätigtem Tagesschluss über der SMA50 (25.629)

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