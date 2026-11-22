Kassel (ots) -Ein Automobilclub wird hundert, in Deutschland, der Wiege des Automobils. Ist das wirklich eine Meldung wert? Durchaus. Wenn dieser Club in der Welt der Kirche wurzelt, die einst von Männern geprägt war, seine Führung nun aber seit über zwanzig Jahren in den Händen von Frauen liegt. Gegründet wurde der Verein 1926 von Auto fahrenden Pfarrern in Greiz, im Dritten Reich aufgelöst und 1950 wiederbelebt. Heute steht der BAVC-Bruderhilfe e.V. allen offen und ist der einzige deutsche Automobilclub, dessen Spitzenämter in Vorstand und Kuratorium mit Frauen besetzt sind.Dass solche Führungskonstellationen heute immer noch selten sind, überrascht. Denn im Gespräch mit Katrin Sießl und Britta Hensmanns, der ehemaligen und der neuen Geschäftsführerin, sowie Nicole Gronemeyer, der Vorsitzenden des Kuratoriums, wird schnell klar: Auch ihnen geht es um die Sache. "Ein Automobilclub, der in Zeiten zunehmender Vielfalt an Mobilitätsformen Menschen im Alltag und auf Reisen als zuverlässiger, serviceorientierter und leistungsstarker Partner zur Seite steht", bringt Katrin Sießl ihre Idee des BAVC auf den Punkt.Einziger Club mit barrierefreier deutschlandweiter Pannenhilfe für Menschen mit HandicapWas das konkret bedeutet, zeigt ein Blick in die jüngere Geschichte des Clubs. So war der BAVC 2009 der erste und ist bis heute der einzige Automobilclub, der ergänzend zur europaweiten Pannenhilfe deutschlandweit barrierefreie Pannenhilfe für Menschen mit Handicap und deren Angehörige anbietet. Menschen, die auf ein behindertengerecht umgebautes Fahrzeug angewiesen sind, erhalten die Pannenhilfe, die sie und ihr Fahrzeug brauchen.Auslöser dafür war ein Gespräch mit einem Autofahrer, der auf den Rollstuhl und einen entsprechend für ihn umgebauten Pkw angewiesen ist und eine Panne damit hatte. "Sein Automobilclub konnte nicht adäquat helfen, und wir haben uns gefragt, wie ein guter Service für Fahrer mit Mobilitätseinschränkung aussehen müsste. So entstanden die besonderen Leistungen für Mitglieder mit Handicap, die ein umgerüstetes Fahrzeug oder einen Elektrorollstuhl nutzen. "Dass sich hier alle Partner einbrachten und ein relativ kleiner Automobilclub wie der BAVC dies schaffte, freut mich heute noch", so Sießl.2010 erster Automobilclub mit Pannenhilfeleistungen für Fahrräder2010 dann die nächste Premiere: Die Erkenntnis setzte sich durch, dass nicht nur Autofahrer, sondern zunehmend auch Radfahrer im Pannenfall aufgeschmissen sind und in solchen Situationen schnelle und fachgerechte Hilfe benötigen. Und so nahm der BAVC als erster Club Pannenhilfeleistungen für Fahrräder und Pedelecs ins Programm. Auch das dürfte dazu beigetragen haben, dass die Mitgliederzahlen des BAVC, der seit 2001 allen Menschen offensteht, stetig steigen und er heute gut 40.000 Mitglieder zählt.Weitgefasster Familien- und FahrzeugschutzDie großzügige Familiendefinition, die Schutz auch auf getrennten Reisen gewährt, sowie ein weit gefasster Rahmen geschützter Fahrzeuge sorgen ebenfalls dafür, dass der BAVC den Vergleich mit den Großen der Branche nicht zu scheuen braucht. Bei der Fahrradpannenhilfe zogen die meisten anderen Clubs inzwischen nach. Ob sie sich auch in anderen Bereichen inspirieren lassen?Ungewöhnliche FührungskonstellationNoch heißen viele in deren oberster Etage eher Lutz, Gebhard, Michael, Sven, Herbert, Dieter oder Oliver. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch dort mehr weibliche Vornamen auftauchen. Oder eine Frage der Einstellung. "Innovationen und sich verändernde Mobilität mit dem seit Jahren gepflegten Wertekompass des BAVC zu verbinden und dabei den Blick auf das Miteinander nicht zu verlieren", hat sich Britta Hensmanns zum Ziel gesetzt, als sie 2026 das Steuer des Clubs übernahm. Und mit dieser Einstellung ist der BAVC auch gut in sein 101. Jahr gestartet.Ein besonderer TagZur Jubiläumsfeier am 21. November hatte der BAVC-Bruderhilfe e.V. nach Kassel eingeladen. Vor langjährigen Weggefährten und Partnern des Clubs berichtete der Schriftsteller Ilija Trojanow davon, wie aus seinen Erfahrungen mit dem Unterwegssein Romane und Ratgeber entstehen. Besonderes Augenmerk legte er dabei auf die spirituellen Aspekte des Reisens, die in allen Religionen und zu allen Zeiten für Menschen bedeutend waren.Der BAVC im ÜberblickLeistungen:- Europaweite Pannenhilfe für Fahrzeuge aller Art (u.a. für Pkw, Motorräder, Fahrräder, Pedelec, Wohnmobile, Elektrorollstühle)- Schutz auf Reisen europa-/weltweit (u.a. Krankenrücktransport, Suchen, Retten, Bergen von Personen, Rückreise im Krankheitsfall)- Beihilfen (u.a. Tierkollision, Glasbruch- und Motorschaden), Sonderkonditionen und ServicesProdukte:- 3 Mobilschutzpakete: BASIS, EURO und WELT- 12 Tarife (BASIS-Tarif für Fahranfänger ein Jahr kostenlos)Besonderheiten:- Europaweite Fahrrad-/Pedelec-Pannenhilfe mit allen Leistungen einer Kfz-Pannenhilfe- Barrierefreie Pannenhilfe für Menschen mit Handicap und deren Fahrzeuge (deutschlandweit)- Weitgefasste Familiendefinition mit Schutz auch auf getrennten Reisen- Weitgefasste Definition geschützter Fahrzeuge (u.a. Wohnmobile bis 4 t und Lkw in privater Nutzung, bis 3,5 t)- Nach Dauer der Mitgliedschaft gestaffelte erhöhte Beihilfen (Treuebonus), bereits ab 5 Jahren MitgliedschaftMitglieder: 40.000Serviceflotte:- In Deutschland: Silberne Engel (ca. 2.000 Einsatzfahrzeuge)- Außerhalb Deutschlands: Fahrzeugflotten der jeweiligen Service-PartnerWebsite: www.bavc-automobilclub.deMedienkontakt:PEAK.B Agentur für Kommunikation GmbHStephan Braunbraun@peak-agentur.deTel. 07071 85 95-640Fachliche Fragen:BAVC-Bruderhilfe e.V.Britta Hensmannshensmanns@bavc-automobilclub.deTel. 0561 70 99-411Original-Content von: BAVC-Bruderhilfe e.V. Automobil- und Verkehrssicherheitsclub, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182667/6395463