Ethereum hat nach einer weiteren dramatischen Verkaufswelle das zuletzt anvisierte Korrekturziel erreicht. Bereits in meiner jüngsten Analyse "Eine rabenschwarze Handelswoche endet" hatte ich angesichts der bestätigten Trendbrüche weitere Kursverluste bis 1.543 US$ favorisiert. Genau dieses Szenario trat ein, denn mit dem jüngsten Wochentief bei 1.535,64 US$ wurde die Unterstützung sogar kurzzeitig unterschritten. Anschließend meldeten sich die Käufer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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