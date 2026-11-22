KIEW/DYMER (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angesichts russischer Angriffe erneut Verzögerungen bei der Lieferung von Flugabwehrraketen beklagt. Russland habe in dieser Woche 20 Regionen der Ukraine attackiert und dabei rund 2.700 Drohnen, fast 1.460 Fliegerbomben und 165 Raketen und Marschflugkörper eingesetzt, sagte Selenskyj.

Vor diesem Hintergrund seien Verzögerungen bei der Lieferung von Mitteln zur Raketenabwehr besonders schwer nachvollziehbar. Es sei sehr wichtig, dass die USA die Übergabe von Raketen für Patriot-Systeme genehmigten, für die Partner der Ukraine im Purl-Programm bereits bezahlt hätten. Über die Initiative finanzieren Partner der Ukraine den Kauf von US-Rüstungsgütern. Es geht dabei vor allem um die Flugabwehr gegen ballistische Raketen. Sie sind besonders schwer abzuwehren. Patriot-Systeme gelten als wirksam dagegen.

Fünfstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt



Selenskyj verwies auch auf einen russischen Angriff in Dymer im Umland der Hauptstadt Kiew. Dort war ein fünfstöckiges Wohnhaus teilweise eingestürzt. Inzwischen sei die Leiche einer Person in den Trümmern gefunden worden, teilte Militärgouverneur des Kiewer Gebiets, Tymur Tkatschenko, bei Telegram mit. Mindestens drei Menschen wurden demnach bei der Attacke verletzt. Such- und Rettungsarbeiten dauern demnach an. Unter den Trümmern könnten sich ihm zufolge noch Menschen befinden.

Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit Februar 2022 gegen einen russischen Angriffskrieg./ksr/DP/zb