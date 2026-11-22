SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer (GDL) setzt ihren Warnstreik bei der Saarbahn aus. Ab heute um 3.20 Uhr sollen die Bahnen wieder fahren, wie die Gewerkschaft mitteilte. Sie will demnach erreichen, dass die Arbeitgeber zurück an den Verhandlungstisch kommen. Wie lange die Unterbrechung gilt, teilte die GDL nicht mit.

Der kommunale Arbeitgeberverband Saar (KAV Saar) und die Saarbahn GmbH waren zuletzt gerichtlich gegen den Warnstreik vorgegangen. Sie beantragten beim Arbeitsgericht in Saarbrücken am Donnerstag einen Eilrechtsschutz, da bereits über 1.000 Streikstunden angefallen seien.

Der Streik bei der Saarbahn dauert seit Monaten an. Anfang November hatte die Gewerkschaft GDL Arbeitsniederlegungen bis Heiligabend angekündigt. Der Streik wurde seither immer wieder punktuell unterbrochen und wieder aufgenommen.

In dem Konflikt fordert die Gewerkschaft für die etwa 80 Tramfahrer einen eigenen Tarifvertrag. Saarbahn und KAV lehnen das ab und möchten die Tarifpartnerschaft mit der GDL nicht fortsetzen./mgn/DP/zb