PARIS (dpa-AFX) - Bei erneuten Sozialprotesten in Frankreich ist es am sechsten Wochenende in Folge zu Ausschreitungen und Gewalt gekommen. Zugleich ging die Teilnehmerzahl bei den Kundgebungen erneut zurück. Landesweit wurden 82.500 Demonstranten gezählt, darunter 21.500 in Paris, wie das Innenministerium am Abend mitteilte.

Am Rande der Demonstrationen sei es unter anderem in Grenoble, Marseille, Lille, Nantes und Lyon zu Auseinandersetzungen gewaltbereiter Gruppen mit der Polizei gekommen. Es habe Brandstiftungen, Sachbeschädigungen und versuchte Plünderungen gegeben, teilte das Ministerium mit. 144 Menschen wurden festgenommen. Besonders angespannt war die Lage demnach in der Hafenstadt Marseille. In Paris verlief der zentrale Demonstrationszug weitgehend friedlich, erst zum Abschluss griff die Polizei ein.

Bei der aus Schülerdemonstrationen für eine bessere Bildung entstandenen Protestwelle in Frankreich geht es mittlerweile vor allem um eine Stärkung der Kaufkraft der Bevölkerung. Auf den Transparenten und Plakaten sind aber auch Slogans gegen Polizeigewalt und Militarisierung zu lesen.

Initiator der Proteste an den Wochenenden ist die Gelbwestenbewegung, die Frankreich 2018 und 2019 bereits mit Sozialprotesten in Atem hielt. Die Gewerkschaften unterstützen die Demonstrationen nur teils und haben mehrfach zu eigenen Kundgebungen mobilisiert./evs/DP/zb