KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine und Großbritannien werden künftig gemeinsam Drohnen produzieren. Das vereinbarten der britische Verteidigungsminister Wes Streeting und sein ukrainischer Kollege Jewhenij Chmara nach ihrem Treffen in Kiew. Das bereits unterzeichnete Projektpapier sieht den Bau von ukrainischen Mittel- und Langstreckendrohnen in Großbritannien vor. Der Bau der Drohnen wird von der britischen Regierung mitfinanziert, wie das ukrainische Verteidigungsministerium weiter mitteilte.

"Die Ukraine verfügt über wirksame Verteidigungslösungen und unschätzbare Erfahrungen im Kampf gegen den Feind", sagte Chmara. "Wir verbinden diese mit den Produktionskapazitäten Großbritanniens, um bewährte Mittel für unsere Streitkräfte schneller in großem Maßstab bereitzustellen."

Die Ukraine hat im Kriegsverlauf eine Reihe von Drohnen für diverse Einsatzmöglichkeiten in der Luft, an Land und auf See entwickelt. Mit verstärkter Reichweite können sogar Ziele in Sibirien angegriffen werden. Die Auslagerung der Produktion aus der Ukraine nach Großbritannien verhindert unter anderem direkte russische Angriffe./cha/DP/zb