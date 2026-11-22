Zwei Jahre lang zogen ausländische Fonds Geld aus Indien ab. Jetzt strömt es in Rekordtempo zurück, während Asiens Chipbörsen wanken. Doch eine Schwachstelle könnte das Comeback schnell wieder beenden. Ausländische Investoren kehren in Scharen nach Indien zurück. Im November steckten sie laut Reuters bislang zwölf Milliarden US-Dollar in indische Aktien, so viel wie nie in einem Monat. Von September 2024 bis Oktober 2026 hatten sie noch mehr als 60 Milliarden US-Dollar abgezogen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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