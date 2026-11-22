LAS VEGAS (dpa-AFX) - Nach der neuen Eskalation des Teamzoffs bei Ferrari hat Teamchef Fred Vasseur von einem "fast unerträglichen Zustand" gesprochen und Charles Leclerc öffentlich deutlich angezählt. "Wir haben Charles die Botschaft vermittelt, dass er nicht überholen soll", erklärte der spürbar angefressene Franzose nach dem Großen Preis von Las Vegas: "Aber Charles hat eindeutig einen Fehler gemacht, der das Team viel kostete, und das ist absolut inakzeptabel."

Klare Ansage noch im Auto an Leclerc



Leclerc hatte bei einem Manöver den Wagen seines Teamkollegen Lewis Hamilton berührt. Der Formel-1-Rekordweltmeister drehte sich und büßte einige Positionen ein. Leclerc bekam eine Zehn-Sekundenstrafe.

Beim Sieg von Max Verstappen im Red Bull kamen Hamilton und Leclerc am Ende nicht über die völlig enttäuschenden Plätze sieben und zehn hinaus. Via Funk hatte Vasseur Leclerc noch im Wagen auf direktem Weg zu sich bestellt: "Ich möchte dich nach dem Rennen direkt sehen. Vor allem anderem."

Bereits in Mexiko waren sich die beiden Teamkollegen in die Quere gekommen, Hamilton hatte danach gegen Leclerc gewettert. "Wenn dein Teamkollege gegen dich arbeitet und du dann so Positionen verlierst, ist das definitiv hart", hatte er gesagt. Ein Gespräch sollte eigentlich Klärung verschafft haben. Doch die Realität sieht anders aus. Italiens "La Gazzetta dello Sport" schrieb bereits von einem "internen Erdbeben".

Wie verteidigt sich Leclerc?



"Ich habe die Zehn-Sekundenstrafe bekommen, dann bin ich wohl der Schuldige gewesen", sagte Leclerc: "Ich fühle mich sehr schlecht, ich hatte das Gefühl, dass ich bis dahin vorsichtig war." Er habe gedacht, dass es eine Lücke gegeben habe und Hamilton nicht gesehen. "Es gab aber keine Lücke mehr."

Die Fahrer müssten an das Team denken, "an die Leute, die in Maranello arbeiten, alle Sponsoren, alle Parteien, die beteiligt sind", betonte Vasseur: "Wir sind jetzt mehr als verärgert, denn die Botschaft nach Mexiko war klar. (...) In den letzten zwei, drei Rennen ist die Situation wirklich fast unerträglich geworden zwischen den beiden."

Es sei "eine menschliche Sache" zwischen Leclerc, der bereits seit 2019 für Ferrari fährt, und Hamilton, der als siebenmaliger Weltmeister zur Saison 2025 von Mercedes zur Scuderia wechselte und sich nach einem völlig enttäuschenden ersten Jahr in dieser Saison eine Zeitlang sogar als Titelherausforderer gewähnt hatte. "Die müssen sich erstmal gegenseitig respektieren und sie müssen natürlich auch das Team respektieren", sagte Vasseur nun. "Das ist eine Frage von Egos, es gibt keine bessere Antwort." Angesprochen auf eine Bestrafung sagte er, er wolle das eine Nacht lang verdauen./jmx/DP/zb