BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die frühere britische Premierministerin Theresa May hält von einer erneuten Debatte über einen Wiedereintritt Großbritanniens in die EU wenig. "Der Brexit ist erledigt. Akzeptieren Sie den Brexit und schauen Sie nach vorn", sagte die frühere konservative Regierungschefin an den jetzigen Premier Andy Burnham gerichtet der BBC. Großbritannien und die EU hatten sich am Freitag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel auf eine deutliche Wiederannäherung durch mehrere Vereinbarungen geeinigt.

May (70) war von 2016 bis 2019 Premierministerin und damit nach Margaret Thatcher die zweite Frau an der Spitze der britischen Regierung. Sie hatte das Amt nach dem Brexit-Votum von David Cameron übernommen. Das von ihr ausgehandelte Austrittsabkommen scheiterte mehrfach im britischen Unterhaus. May trat daraufhin zurück. Erst ihrem Nachfolger Boris Johnson gelang es, mit einem abgeänderten Abkommen den Brexit zu vollziehen.

May: Großbritannien soll sich nicht mehr über Brexit definieren

May warf Burnham vor, die britische Bevölkerung bevormunden zu wollen, und warnte vor einer erneuten Abstimmung über die EU-Mitgliedschaft. Burnham verhalte sich so, als wolle er den Briten erklären, sie hätten beim Brexit-Referendum falsch entschieden und sollten nun einen weiteren Anlauf nehmen, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Umfassende Verhandlungen mit der EU würden zudem zu viele Kapazitäten der Regierung in Anspruch nehmen. "Lasst uns aufhören, uns über den Brexit zu definieren. Lasst uns in die Zukunft blicken", sagte May laut der Nachrichtenagentur PA der BBC weiter.

Bis mindestens nach der kommenden Parlamentswahl, geplant im Jahr 2029, wird Großbritannien wohl keine vollständige Rückkehr anstreben. Was in Brüssel angekündigt wurde, sei die Grenze dessen, "was wir in dieser Legislaturperiode erreichen können", sagte Burnham am Freitag in Brüssel und betonte, dass die britische Bevölkerung das Sagen über die nächsten Schritte habe. Außenminister Ed Miliband erklärte am Samstag, dass bei künftigen Gesprächen über die Beziehungen Großbritanniens zur EU alle möglichen Optionen auf dem Tisch liegen.

Großbritannien war Anfang 2020 aus der EU ausgetreten. In einem Referendum hatte sich 2016 eine sehr knappe Mehrheit der Briten für den Austritt ausgesprochen, inzwischen ist die Mehrheit für eine Wiederannäherung./pba/DP/zb