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Nvidias Zahlen und Anthropics Börsengang stoppen den Ausverkauf nicht. Der Nasdaq Composite verliert 10%, während Anleger Staatsanleihen suchen und Gold, Silber sowie Kupfer deutlich nachgeben.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die KI-Korrektur ist zur Belastung für den gesamten Markt geworden. Anleger zweifeln zunehmend daran, dass die gewaltigen Investitionen schnell genug Erträge liefern. Werden Projekte verschoben, trifft das auch Bauunternehmen, Stromversorger und Metalllieferanten.

Bemerkenswert ist die Suche nach Sicherheit: US-Staatsanleihen legten zu, während selbst Gold kräftig verlor. Der Markt beginnt, schwächeres Wachstum einzupreisen, muss aber gleichzeitig mit weiterem Zinsdruck rechnen.

Rekordzahlen reichen nicht mehr

Nvidia meldete für sein drittes Geschäftsquartal 115,8 Mrd. USD Umsatz, 103% mehr als im Vorjahr. Nach dem Führungswechsel lieferte der Chipkonzern damit einen starken operativen Beleg. Hohe Umsätze beim Zulieferer beantworten jedoch noch nicht die Frage nach der Rentabilität seiner Kunden.

Auch Claude-Entwickler Anthropic konnte die Stimmung nicht dauerhaft drehen. Die Aktie startete am 19. November an der Nasdaq, der Börsengang brachte einschließlich Mehrzuteilung rund 93,5 Mrd. USD brutto ein. Das zeigt, dass Kapital für KI verfügbar bleibt. Ob es ausreichend Gewinne erwirtschaftet, ist die offene Frage.1,2,3

Der Ausverkauf wird breiter

Der Nasdaq Composite verlor vergangene Woche rund 10,0%. Der S&P 500 büßte rund 8,6% ein, der Dow Jones etwa 8,0% und der Nebenwerteindex Russell 2000 7,5%. Damit reicht die Schwäche weit über die großen Technologiewerte hinaus.

Europas STOXX 600 gab 5,8%, defensive Konsumwerte hielten sich am Freitag besser. Japans Nikkei 225 verlor auf Wochensicht 7,7%.

Grafik 1: Schlusskurse 13.-20.11.2026; eigene Berechnung nach AP und Reuters

Der VIX, der die erwarteten Schwankungen des S&P 500 misst, schloss bei 35,89 Punkten. Ein hoher VIX signalisiert teurere Absicherung, liefert aber keine verlässliche Prognose für die nächste Kursbewegung.3,4,5

Anleihen spiegeln die Wachstumsangst

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank auf Wochenbasis um 23 Basispunkte auf 4,92%. Die Nachfrage nach Staatsanleihen überwog damit die Sorge vor einer weiteren Fed-Zinserhöhung im Dezember. Ein Rückgang langfristiger Renditen bedeutet keineswegs, dass die Notenbank bereits Entwarnung bei der Inflation geben könnte.

Die November-Umfrage der Bank of America passt zu diesem Bild: 50% der befragten Fondsmanager erwarten eine sanfte Landung, also eine moderate Abschwächung der Weltwirtschaft. Eine Rezession bleibt mit 3% ein Minderheitenszenario. Für Anleger liegt das Risiko darin, dass Gewinne stärker sinken als bisher unterstellt.6,7

Gold und Silber verlieren ihren Halt

Gold fiel im Londoner Nachmittagsbenchmark am Freitag auf 3.569,80 USD je Feinunze, 8,3% unter dem Vorwochenwert. Silber verlor im Londoner Mittagsbenchmark 15,3% auf 42,365 USD. Beide Edelmetalle konnten dem allgemeinen Verkaufsdruck nicht standhalten.

Der stärkere Dollar und die Aussicht auf höhere US-Leitzinsen belasteten Gold. Zusätzlich könnte der Bedarf an Liquidität Verkäufe ausgelöst haben. Bei Silber kommt die industrielle Verwendung hinzu: Schwächere Wachstumserwartungen treffen einen Teil der Nachfrage unmittelbar.8 9

Kupfer warnt, billigeres Öl entlastet

Kupfer sank beim offiziellen LME Cash Settlement auf 12.230,50 USD je Tonne, ein Wochenminus von 10,1%. Zugleich stiegen die LME-Lagerbestände leicht auf 332.025 Tonnen. Sorgen um verzögerte Rechenzentren belasten die Nachfrageerwartungen, steigende Börsenbestände verstärken den Preisdruck. Sichtbare Lagerbestände bilden allerdings nur einen Teil des weltweiten Angebots ab.

Brent verlor die dritte Woche in Folge: Der Januar-Kontrakt endete bei 92,57 USD je Barrel, 3,4% tiefer. Reichliche Lieferungen überwogen die anhaltenden Risiken im Nahen Osten. Günstigeres Öl könnte den Inflationsdruck mit Verzögerung dämpfen, während bei Kupfer und Silber zunächst die Nachfragesorgen im Vordergrund stehen.10,11

Grafik 2: Londoner Referenzpreise für Gold (PM) und Silber (Mittag), LME Cash Settlement für Kupfer; GoldSilver und Westmetall

Fazit: Jetzt muss die Nachfrage überzeugen

Achten Sie am Montag, 23. November, auf die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes aus Europa und den USA. Am Mittwoch, 25. November, folgen der US-PCE-Preisindex für Oktober und die zweite BIP-Schätzung für das dritte Quartal. Schwächere Preisdaten könnten Zinssorgen lindern. Ein deutlicher Einbruch der Aktivität würde dagegen die Gewinnschätzungen belasten.12

HPE am Montag sowie Dell und Analog Devices am Dienstag liefern weitere Hinweise zur Investitionsnachfrage. In Europa berichten unter anderem Compass am Dienstag und Prosus am Mittwoch. Thanksgiving verkürzt die US-Handelswoche: Donnerstag bleibt die NYSE geschlossen, Freitag endet der reguläre Aktienhandel um 19 Uhr deutscher Zeit.13,14

Für Rohstoffanleger wird entscheidend, welche Projekte auch bei höheren Finanzierungskosten umgesetzt werden. Solide Bilanzen und niedrige Produktionskosten gewinnen an Bedeutung. Eine Wachstumspause bremst den Metallverbrauch, wenngleich der Ausbau von Stromnetzen und Energieversorgung dennoch langfristig Kupfer und Silber benötigt. Mehr dazu, lesen Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

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Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Hinweise

Quellen: Nvidia, Anthropic, AP, Reuters, Activest, Cboe/Yahoo Finance, US Treasury, IMF/BofA, GoldSilver, Westmetall/LME, Bloomberg/Rigzone, S&P Global, BEA, NYSE und Unternehmenskalender. Grafiken: eigene Darstellung und Berechnung.

1 Nvidia: Q3 des Geschäftsjahres 2027, veröffentlicht am 17.11.2026. Unternehmensmeldung

2 Anthropic: IPO-Abschluss, Ausgabepreis und Emissionserlös, 20.11.2026. Unternehmensmeldung

3 Reuters: Europas Schlusskurse und KI-Verkäufe am 20.11.; Activest: Nikkei-Wochenbilanz (Japan bereits geschlossen). Reuters · Activest

4 AP: US-Indexschlüsse und Wochenänderungen, 20.11.2026. Marktübersicht

5 Cboe-Daten via Yahoo Finance: VIX-Schluss 35,89 am 20.11.2026. Historische Daten

6 US Treasury: zehnjährige Par-Rendite, 13.11. 5,15% / 20.11. 4,92%. Bericht

8 GoldSilver: Londoner USD-Referenzpreise, Gold PM und Silber Mittag; 13.-20.11.2026. Historische Preistabelle

9 Reuters, 20.11.: Dollar, Gold, Kupfer und Risikoneigung. Intraday-Kurse daraus nicht als Wochenendstände übernommen. Markteinordnung

10 Westmetall/LME: offizielles Kupfer Cash Settlement und Lagerbestände, 13.-20.11.2026. Preistabelle

11 Bloomberg via Rigzone, 20.11.: Brent Januar-Settlement und Wochenbilanz. Ölbericht

12 Termine: S&P Global Flash-PMIs; BEA-Kalender für PCE und BIP Q3. PMI-Kalender · BEA

13 Unternehmenstermine: HPE 23.11.; Dell, Analog Devices und Compass 24.11.; Prosus 25.11. HPE· Dell · Analog Devices · Compass · Prosus

14 NYSE: Thanksgiving am 26.11.; regulärer Handel am 27.11. bis 13 Uhr EST / 19 Uhr MEZ.Börsenkalende

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