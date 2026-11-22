Das tut langsam richtig weh: Anfang November kostete die BYD-Aktie mehr als 8,50 €, aktuell sind es nur noch 7,05 €. Was läuft hier schief? Und wie geht's weiter? Gericht stoppt Modell in der EU Als böte die panikartige Stimmung unter Anlegern nicht schon genug Sprengstoff, gibt es für den chinesischen Autobauer auch noch eine andere miese Nachricht: Ein Gericht in Den Haag hat BYD vorläufig untersagt, den Geländewagen Fangchengbao Ti7 in der Europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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