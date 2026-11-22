Verbraucherschützer:innen der Watchlist Internet haben im Quelltext eines Fake-Shops über 2.500 Domains weiterer betrügerischer Online-Shops entdeckt. Gut 1.800 dieser teils schon aktiven Fake-Shops sollen auch für Deutschland relevant sein. Allein in den vergangenen zwei Jahren ist laut dem Verbraucherzentrale Bundesverband jede:r achte Deutsche beim Online-Shopping Opfer eines Fake-Shops geworden. KI hilft den Betrüger:innen, ihre Fälschungen immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n