Junge Menschen vertreten oft deutlich konservativere Ansichten als ihre älteren Kolleg:innen. Soziale Medien könnten dabei eine zentrale Rolle spielen - insbesondere Inhalte über die sogenannte Manosphere. Frühere Studien haben gezeigt, dass junge Menschen deutlich seltener traditionelle Geschlechterrollen befürworten als ältere Generationen. Im Großen und Ganzen unterstützte jede neue Generation die Gleichstellung stärker als die vorherige. Dieser ...

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